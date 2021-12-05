中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

▲紐交所。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國證管會（SEC）日前宣布一項新規，要求在美上市的外國公司必須提供審計底稿供檢查，否則可能在3年內被摘牌，消息也導致中概股3日全線下跌。對此，中國大陸證監會5日表示，美國一些政治勢力近年把資本市場監管政治化，無端打壓在美上市中國企業，脅迫中國企業退市，損害了全球投資者利益和美國資本市場的國際地位。

證監會指出，近期，證監會與美國SEC、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）等監管機構就解決合作中存在的問題進行了坦誠、有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得了積極進展，「我們相信，只要雙方監管機構繼續秉持這種相互尊重、理性務實和專業互信的原則開展對話磋商，就一定能夠找到雙方都接受的合作路徑。」

證監會提到，事實上，中美雙方在中概股審計監管領域一直在開展合作，也曾通過試點檢查探索有效的合作方式，為雙方打下了較好的合作基礎，但是，美國一些政治勢力近年來把資本市場監管政治化，無端打壓在美上市中國企業，脅迫中國企業退市，這不僅有悖於市場經濟的基本原則和法治理念，也損害了全球投資者利益和美國資本市場的國際地位，是一種「多輸」的做法，對誰都沒有好處。

證監會強調，在資本市場高度全球化的今天，更需要監管部門以務實、理性、專業的方式處理審計監管合作問題，迫使在美上市中國企業退市不應成為一個負責任的政策選項。

證監會也提到，證監會和相關監管部門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規自主選擇上市地，近期，個別媒體報導中國監管部門將禁止協議控制（VIE）架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，這完全是誤解誤讀，「據我們了解，一些境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。」