　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

▲▼美股,紐交所。（圖／路透）

▲紐交所。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國證管會（SEC）日前宣布一項新規，要求在美上市的外國公司必須提供審計底稿供檢查，否則可能在3年內被摘牌，消息也導致中概股3日全線下跌。對此，中國大陸證監會5日表示，美國一些政治勢力近年把資本市場監管政治化，無端打壓在美上市中國企業，脅迫中國企業退市，損害了全球投資者利益和美國資本市場的國際地位。

證監會指出，近期，證監會與美國SEC、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）等監管機構就解決合作中存在的問題進行了坦誠、有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得了積極進展，「我們相信，只要雙方監管機構繼續秉持這種相互尊重、理性務實和專業互信的原則開展對話磋商，就一定能夠找到雙方都接受的合作路徑。」

▲▼美國紐約證券交易所,美股,華爾街。（圖／路透）

證監會提到，事實上，中美雙方在中概股審計監管領域一直在開展合作，也曾通過試點檢查探索有效的合作方式，為雙方打下了較好的合作基礎，但是，美國一些政治勢力近年來把資本市場監管政治化，無端打壓在美上市中國企業，脅迫中國企業退市，這不僅有悖於市場經濟的基本原則和法治理念，也損害了全球投資者利益和美國資本市場的國際地位，是一種「多輸」的做法，對誰都沒有好處。

證監會強調，在資本市場高度全球化的今天，更需要監管部門以務實、理性、專業的方式處理審計監管合作問題，迫使在美上市中國企業退市不應成為一個負責任的政策選項。

證監會也提到，證監會和相關監管部門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規自主選擇上市地，近期，個別媒體報導中國監管部門將禁止協議控制（VIE）架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，這完全是誤解誤讀，「據我們了解，一些境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。」

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
獨／再揭林秉樞母喪贈花球名單　驚見8上市董座「2電視台高層、
快訊／斯洛伐克「經濟部次長」率團抵台！將出席2大會議
北市夫妻狂打8劑疫苗　柯文哲傻眼回應了
理科先生隔離結束「5字洩真實心聲」　劉沛曝意外巧合
玉米長「黑色腫瘤」長相超噁！　竟是松露級美食
近千元做美甲像「卡垢」　她氣：都說我沒洗乾淨
阿姨擁90房、106車位　總價飆破13億元！真相曝
張智霖袁詠儀兒藏15年曝光！　「天菜側臉」帥炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒

中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

貴州茅台「人均年薪135萬 」賺最多　網點頭：超多開雙B、奧迪！

珠海荒島公開徵名　獲勝者可成為「終身島主」

張吉懷高鐵將開通　上海至張家界「車程縮短逾10小時」

廣東派工作組進駐恆大　業內人士：級別至少「中管控」起跳

福建安溪發現1例疑似陽性人員！從廣西口岸入境　當地公車等停運

內蒙古兩周急增本土332例　2負責官員速遭免職

吃湘菜「嫌太辣」害打噴嚏　奧客逼店家「整桌招待」最後摔杯跑路

中國稀土集團傳12月成立　陸催生「稀土巨獸」掌握主導權

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

生死一瞬間！砂石車未注意路況　左轉險撞到行人...最後驚險煞車

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒

中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

貴州茅台「人均年薪135萬 」賺最多　網點頭：超多開雙B、奧迪！

珠海荒島公開徵名　獲勝者可成為「終身島主」

張吉懷高鐵將開通　上海至張家界「車程縮短逾10小時」

廣東派工作組進駐恆大　業內人士：級別至少「中管控」起跳

福建安溪發現1例疑似陽性人員！從廣西口岸入境　當地公車等停運

內蒙古兩周急增本土332例　2負責官員速遭免職

吃湘菜「嫌太辣」害打噴嚏　奧客逼店家「整桌招待」最後摔杯跑路

中國稀土集團傳12月成立　陸催生「稀土巨獸」掌握主導權

伸手撿東西！包裝廠員工「短短3秒」被壓死　屍體慘卡機器裡

高嘉瑜家暴扯出綠營網軍　國民黨也曾爆有「網路機器人大軍」

38KG拉拉橫躺床上「壓棉被」睡香甜　媽委屈縮角落：還怕吵醒你

鐵粉快衝！超療癒「史努比、查理布朗黑糖珍珠可麗餅」開吃了

人客緊來！店貓櫃台上大跳「魔性舞蹈」　奮力抓抓攬客超吸睛

三峽幼童衝到馬路中央…女駕駛急剎險撞上　網曝：不是第一次

汪星人搭車不坐好後仰「自撞蒼蠅拍」碰瓷　媽無奈：很愛演！

狗狗每天坐在窗口　送貨員曝牠「超暖行為」：喜歡開車經過

超級賽亞柴戴「單邊眼鏡」愣原地石化　爸傻眼：居然學不乖

南韓Omicron病毒擴散校園！「這2所名校」傳確診　曾到訪仁川教會

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

大陸熱門新聞

超稀有姓氏「爨」　女童9歲才會寫

國中生用文言文請假　師回8字准了

夫妻同意離婚「法院判不准」！原因曝光

霸道！新娘被迫交出「初夜權」

每天訂鬧鐘澆水！她半年後摸葉子崩潰

1歲男童18樓被丟下！重摔遮雨棚上身亡

LV退貨規則規定不包括中國　大陸律師：雙標歧視

中共：中國14億人大國　搞西方民主很容易搞亂

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹被鮮血噴滿臉

直擊土家「摔碗酒」遊客喝到怕

揭秘乾隆最愛「銷魂硒茶」

新人席開40桌不結帳落跑　被爆一桌才3千元

更多熱門

相關新聞

瑞銀看好中國科技股後市　3原因分析「最壞狀況已過」

瑞銀看好中國科技股後市　3原因分析「最壞狀況已過」

中概股日前面臨巨大壓力，電商巨頭的盈利及業績指引疲軟，導致股價一度全周下跌超過10%，引發投資者的擔憂，但瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，「中國新經濟板塊最糟糕的情況可能已經過去」，市場已計入許多負面因素，中國科技股板塊經歷調整後，估值相當於實施另一輪監管收緊及盈利預測被下調，雖然新政策影響盈利，但預計板塊未來2、3年平均盈利增長達到中位數左右，目前板塊估值已接近拐點。

270家中概股恐遭美強制下市！　台灣複委託投資54億

270家中概股恐遭美強制下市！　台灣複委託投資54億

美270家中概股恐遭強制下市！　金管會緊盯我國基金是否踩雷

美270家中概股恐遭強制下市！　金管會緊盯我國基金是否踩雷

股市黑暗期　中國夢卻再起？

股市黑暗期　中國夢卻再起？

中企欲赴美IPO　傳北京擬要求交出資料控制權

中企欲赴美IPO　傳北京擬要求交出資料控制權

關鍵字：

中概股SEC

讀者迴響

熱門新聞

首見超撒嬌！她貼比特犬親人一面

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

綁繩比特犬「事發3動作」超無辜：為何只抓牠！

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

汪小菲爆「想從大S手中要回女兒」！親回1字藏深意

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面