屏東陽光盃全國少年足球圓夢邀請賽　冠軍出爐

▲屏東陽光盃全國少年足球圓夢邀請賽冠軍出爐。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

110年屏東陽光盃全國少年足球圓夢邀請賽，來自國內8縣市44支友隊伍，經3天102場分別在縣立田徑場、長治國中及瑪家國中的激烈比賽，成績揭曉，分別由高雄暴龍隊、高雄翼龍隊、新竹TWFC隊、屏東菁英隊及南投水里國中奪冠。

3天的競賽，與會選手在場上莫不展現精湛的腳法，行雲流水般的帶球突破，使得比賽精彩程度不言可喻，而在激戰的最後才分出成績。

值得一提的是，本屆參賽組別中另有國小、國中組成的8支女生隊，也一起同場較勁，其中來自南投的水里國小及水里國中更是包下U12及U15的冠軍金盃，可謂實力堅強；這也意謂在教育部體育署極力推廣擴增女性運動人口的最高指導原則之下，木蘭軍已經在國內堅實地在基層深耕，可以預期將來不論男女老少，足球運動將會是為國內最風行的運動之一。

縣府表示，為了這次比賽，除縣府積極投入許多設備及各項資源外，體育署撥了經費100萬元、台灣陽光關懷協會50萬元及潮州鎮妙光寺20萬元的共同贊助下，促成了本屆賽事，也感謝瑪家國中團隊不辭辛勞努力協助縣府籌備、規劃這次賽事，也謝謝每位參與此次錦標賽選手們，都在球場上散發自信與活力，顯現平時訓練精良、團隊默契佳的訓練成果，並呈現高素質、高張力的競技水平，使得比賽相當精彩刺激。