陌生嬤狂打錯電話　暖男直接陪聊20年！兩人感恩節驚喜相見

▲已80多歲的漢克森因為打錯電話和46歲的莫菲特成為忘年之交。（圖／翻攝自Facebook／Mike Moffitt）



記者張方瑀／綜合報導

一般人打錯電話的第一個反應，通常都是道歉後立刻掛斷電話，而美國有一名老奶奶在20年前多次打錯電話給同一名男子後，男子沒有感到厭煩，反而和老奶奶成為時常互相通話的忘年之交。他們這對從未見過面的「電話友」也在今年感恩節第一次見面，彼此都覺得非常感動。

根據《華盛頓郵報》報導，現年80歲的漢克森（Gladys Hankerson）住在美國佛羅里達州，20年前的某天，她準備打電話給住在馬里蘭州的妹妹時，卻誤將區號410打成401，而電話的另一頭，是住在羅德島的25歲男子莫菲特（Mike Moffitt）。

漢克森連忙道歉後掛掉電話，但後續又打錯了好幾次電話，結果某天莫菲特又接到電話時，決定阻止漢克森掛電話，直接對她說，不如兩個人就來聊聊天，而沒想到這一聊，就牽起他們長達20年的忘年友誼。

莫菲特說，這些年他們每個幾個月就會接到其中一方的來電，詢問彼此過得如何，「就像是老式的筆友一樣。」漢克森則說，當年和莫菲特開始通話時，她正在辦理離婚手續，30歲的兒子又剛過世，整個生活陷入一片混亂，「我的電話好友完全分散了我的注意力。」

現年46歲的莫菲特已經結婚並育有3名女兒，在今年感恩節前夕，他們全家到佛州參觀大女兒的大學校園時，突然靈機一動，想給漢克森一個驚喜，所以就透過漢克森的女兒拿到了她家地址，「我發現自己距離她家只有幾英里，我必須立刻出發。」

漢克森打開門見到莫菲特時簡直嚇壞了，「我從沒想過我能見到他！」接著他們將家人介紹給彼此認識，也約定好要繼續他們的電話友誼。莫菲特也將兩人的自拍放到臉書上表示，「世界上有很多了不起的人，只要打錯一通電話就能夠遇見。」



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