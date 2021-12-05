一覺醒來「帳戶多出2800萬」她狂打電話想還錢　公務員完全沒發現

▲英國一名婦女銀行帳戶突然多出2800萬，竟是海關署誤匯的退稅。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

英國單親媽媽海倫（Helen Peters，化名）一覺醒來，竟發現銀行帳戶多了近77.5萬英鎊（約新台幣2800萬元），原來是英國稅務海關總署（HMRC，下稱海關署）不知為何匯來的款項。她一年多來持續致電該機構，卻總是聯絡不上任何能處理的公務員，最後無奈求助媒體，才讓官方首度發現此事。

海倫向《衛報》表示，2020年8月，她的帳戶原本快要透支，卻突然多出77萬4839英鎊39便士，「我從震驚情緒恢復過來後，以為有人會意識到自己犯下巨大錯誤，迅速取回這筆錢。但沒有人這麼做，那筆錢就這樣保留在我的帳戶裡。」

海倫多次致電海關署，但尚未被轉接至正確窗口就遭掛斷，有次還在線上等待30分鐘，最後因為必須照顧年幼孩子，只好放棄，「當時要聯絡任何人，似乎都是不可能的。」

▲海倫在經濟壓力下，被迫動用了一些錢，但仍積極想要償還。（圖／取自免費圖庫pexels）



海倫求助身邊親友，一些人建議最好別動用，一些人建議趁機投資賺取更多錢。她原本不敢花用，卻因疫情陷入經濟困頓，被迫使用近2萬英鎊（約新台幣73萬元），雖然如今仍無法一次補足，還是迫切想要償還，因此聯繫《衛報》求助。

海關署接獲《衛報》聯繫後展開調查，才發現是一名員工的疏忽，將23.39英鎊（約新台幣850元）的包裹退稅匯款入帳時，發生錯誤；但是，那筆鉅款原本就沒有要匯給其他民眾或公司行號，因此若海倫沒有出面，可能永遠不會被發現。

海關署對於造成不便致上誠摯歉意，發言人說，「我們正努力取回已支付的款項」，並且派遣一名債務管理顧問，與當事人洽談、確定財務狀況，討論2萬英鎊的還款事宜。

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