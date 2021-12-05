民主峰會前夕　美財政部將宣布「新制裁名單」：涉腐敗、破壞民主

▲美國總統拜登將在12月9日、10日主持「民主峰會」視訊會議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登將在12月9日、10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，並已正式邀請台灣參加。美國財政部3日表示，為了紀念這場民主峰會，將在下個星期對腐敗、嚴重侵犯人權、破壞民主主義的人士進行新一波制裁。

根據《路透社》報導，美國財政部發言人3日表示，將會在下星期採取行動制裁透過腐敗、鎮壓、組織犯罪和嚴重侵犯人權等手段，破壞世界民主制度的個人；此外，也將宣布一系列提案，避免受制裁人士利用地產市場漏洞讓非法收益流入美國企業。

美國國務院11月23日晚間宣布，拜登政府將召開首屆線上民主峰會，台灣也在受邀名單中，並確定由行政院政務委員唐鳳、駐美國代表蕭美琴代表我國政府與會。無黨籍立委林昶佐也在2日深夜受邀成為峰會前夕「立法論壇」的焦點演講嘉賓，成為亞洲唯一參與民主峰會國會議員。

民主峰會受邀名單總計110國，但未見中國及俄羅斯等國家，中國國務委員兼外長王毅3日晚間表示，美國是假借民主的名義，維護其在世界上的獨霸地位。

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