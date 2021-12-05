她網購900元香菇書 ！　拆開「只有幾十頁、定價16元」超傻眼

▲謝女購買的《香菇栽培技術》書 。（圖／華商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

一本《香菇栽培技術》書近日在陸網掀起熱議。山西西安一名謝姓女子以210元（人民幣，下同，約新台幣900元）的價格網購該本書，客服還強調是絕版，但她收貨後發現只是一本定價僅3.6元（約新台幣16元）、幾十頁薄的書，「我感覺這就是欺詐！」

▲網站標價 。（圖／華商報）

據《華商報》報導，謝女最近有投資香菇栽培的計畫，於是開始準備相關資料學習，她11月26日在「當當」平台上找到這本書，標價為「售價669元，打折後是210元」。

謝女下單後接到客服電話，對方稱這本書只剩最後一套了，九成新，而且是絕版之後還會升值，買到等於賺到，但並未告知這本書的實際價格。謝女說，「我想著買書也是學知識，新舊都無所謂，就同意發貨了」

▲近千元買回來的香菇書只有幾十頁 。（圖／華商報）

謝女2日收到快遞拆開後瞬間傻眼，「我以為會是厚厚的一本或一套，沒想到非常薄，只有幾十頁，定價只有3.6元。」

她立刻聯繫客服，但對方稱「關於價格的問題他們不管」，謝女只要去投訴，沒多久客服便回電稱可以申請退款，「從我投訴到申請退款，客服一直都沒有解釋為什麼會出現價格不符的情況，我感覺這就是欺詐。」

當當客服3日上午回應說，謝女購買的這本書是絕版書，售價會高於定價，商家也說明了情況。

報導指出，《香菇栽培技術》仍在當當網站出售，在商品詳情中說明瞭請注意圖書售價與定價，絕版書屬於特殊商品，因受採購成本限制高於定價銷售。不過在App和微信小程式上搜索該書店時，《香菇栽培技術》商品詳情界面只說明書的基本內容介紹，並未提及是絕版書，也未提醒消費者注意售價和定價的訊息。