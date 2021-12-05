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社會 社會焦點 保障人權

渣男外遇產女！公公「贈5戶房產」安慰孝妻　婆婆卻氣炸精神虐待

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小黃（化名，下同）慣性外遇，還怪妻子冷淡造成夫妻情感淡薄。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

新北市一對夫妻婚後，丈夫小黃偷吃並和外遇對象生下一女，答應悔改後又多次出軌，妻子阿杏（化名）的公公為安撫她並感謝多年付出，將名下5戶房產過戶給她，卻讓她因此遭到婆婆霸凌辱罵。小黃後來訴請和阿杏離婚，阿杏帶2名子女離家導致夫妻關係淡薄，但新北地院認為小黃多次外遇在先，加上婆婆霸凌，因此駁回小黃的離婚訴求。

判決書指出，小黃主張與阿杏於2000年結婚後，外遇和人生下一名女兒，導致夫妻感情生變，之後簽立協議書協議分居三年，但將阿杏接回來後想和她修補婚姻關係，卻被對方冷處理。他指阿杏雖然帶著子女回家和公婆住，卻拒絕和他接觸，他只好在外租屋從此分居，還委託父母每月給阿杏和兒女13萬元的零用錢。

小黃指控阿杏平常在家都待在房間裡，出外也不會說一聲，幾乎和公婆零互動，甚至曾因心情不好揚言自殺，導致家人感情失和，夫妻感情也變得淡薄。他說今年2月阿杏擅自帶著兒女離家後就沒有聯絡，離家前還把家中祖先牌位請下放在桌上，讓公婆覺得受到冒犯，夫妻之間更加疏遠，因婚姻關係早已嚴重動搖，因此要求離婚。

阿杏則表示婚後仍深愛小黃，辛苦照顧兒女，還把公婆當自己父母養，公公中風時還到醫院照顧，出院後更親自熬煮易吞嚥的食物給公公吃，也多次協助婆婆宴請友人，因此當阿杏出軌後，公婆是積極支持她的，公公甚至為感念她多年的付出，將名下5戶不動產過戶到阿杏名下，另外2處不動產則分別過戶到阿杏兒女名下，因此小黃的指控不實。

此外小黃2012年在外出軌生下小孩，已讓阿杏非常痛苦，卻在選擇原諒後又多次抓姦在床，協議分居三年後回家卻又被小黃冷落，夫妻兩人分房睡之外，小黃還經常徹夜不歸，加深她精神痛苦。她表示公公將名下5戶不動產過戶給她時，因在美國不知情的婆婆回國後氣炸，開始對她言語霸凌，還干涉她交友、用錢等，怪她不該和朋友出遊，還無端懷疑她外遇，要她簽字離婚趕快搬出去，甚至跟孫子女說「小黃外遇並不丟臉」等話。

至於離家前將家中牌位從3樓移至2樓，阿杏表示那是因為家中祖先平常都是她在祭拜，公婆根本很少親自祭拜，她因為在家中受盡委屈，離家前必須先告知祖先原因，才會將牌位請下來，並沒有冒犯祖先的意思。

新北地院法官審酌相關事證及錄音，認定導致夫妻關係破裂的主因是小黃外遇生女，小黃應付起責任，而且婆婆長期對阿杏言語霸凌外，還更換鑰匙讓阿杏回家也要遭遇困難，足以證明阿杏離家確實是因長期受到精神虐待，因此阿杏沒有過失，駁回小黃的離婚訴求。全案可上訴。

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