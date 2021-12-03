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流產2次！第3胎超音波照藏「詭異人臉」　孕媽見「五官」：孩子回來了

▲孕婦在照超音波發現人臉。

圖文／CTWANT

女性在懷孕的過程中，可能會面臨胎兒發育不良，導致流產的情況，而大部分人相信，孩子未來會以不同方式回到父母身邊。英國一名2寶媽近日懷上第3胎，結果在照超音波時，發現有一張人臉；她堅信，這是她過去流產的孩子。

根據《太陽報》報導，英國倫敦東部沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）辛菲爾德 （Jade Sinfield）說，「我和我的伴侶一直想要一個大家庭，但不幸的是我們發現這很困難。」目前夫妻倆雖然有2個孩子，但在這之前，辛菲爾德流產過2次。

辛菲爾德表示，在大寶出生之前流產過一次，然後在二寶出生後，又失去了一個孩子，這2次流產，真的對她打擊很大。如今辛菲爾德懷上第3胎，結果在照超音波時，意外發現「一張人臉」。辛菲爾德說，「我感到非常震驚。」

她認為，這張人臉，是她失去孩子中的其中一個，「這很好，因為我知道有人在照顧我腹中的寶寶。」不過她坦言，第一次看到確實有點害怕，但過一會兒，感覺是舒服的。

辛菲爾德描述，人臉看起來像一張新生兒的臉，眼睛、嘴唇和鼻子是清晰可見的。對此有人認為，會不會是雙胞胎，但沒有檢查出來。辛菲爾德回應，醫師證實肚子裡面只有一個寶寶。

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