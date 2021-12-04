　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

發熱衣搔癢起疹子！專家曝4種人不適合　機車族「這穿法」更保暖

 

圖文／常春月刊

 

近幾年發熱衣、發熱褲掀起時尚潮流，標榜薄薄一件可抵禦低溫，但不少人皮膚卻開始冒出一堆疹子，紅腫發癢很難受，這到底是怎麼一回事呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

 

發熱衣吸濕放熱  　非人人適合穿著

 

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗表示，發熱衣雖有保暖效果，卻因皮膚溫度上升，可能引發搔癢、汗疹、黴菌感染或毛囊炎等問題，並非人人都適合。

 

發熱衣主要靠「吸濕放熱」原理，達到保溫作用，大多緊貼肌膚，只要一流汗，汗就悶在衣服內，結果又濕又熱，因此，較適合在10以下的低溫穿著。

 

 

4種情況不適合著發熱衣　應另尋其他保暖方式

 

李孟穗建議，有新陳代謝快、有異位性皮膚炎、乾性膚質的人並不適合穿等狀況者，應考量其他保暖方式：

 

1  新陳代謝快：容易流汗、新陳代謝快的小朋友及年輕人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服裡及皮膚溫度上升，而產生汗斑或發癢起疹；另外，穿發熱褲同樣會因溫度太高，容易長股癬或念珠菌感染，尤其男性私處溫度太高，會影響生育能力，不建議穿發熱褲。

 

2  痘痘肌：皮膚易出油、常冒青春痘、毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸背部毛囊炎；長在身上的毛囊炎又癢又痛，比臉上的青春痘難治療，通常需要數周至數月。

 

3  異位性皮膚炎：這類病人原本就對溫度調控較慢及皮膚敏感，穿上發熱衣一流汗，會更癢更刺，導致抓得更厲害。

 

4  冬季癢：冬天好發冬季癢，皮膚又乾又癢，常發生在老人家身上，如果又穿上發熱衣，可能引發「災難」，皮膚乾燥脫屑悶在發熱衣裡，加上皮膚溫度上升，全身會刺癢不舒服，建議勤擦保濕乳液，改善皮膚乾燥以緩解症狀。

 

李孟穗說，臺灣冬天不像歐美嚴寒，進到室內還有20左右，穿著發熱衣會讓體溫太高而不舒服，建議採取「洋蔥式」多層次穿法，貼身衣物選擇棉質及側邊無接縫圓筒織法，外層加上毛衣、防風外套等衣物，戴上帽子及手套，進入室內就很方便脫除。

 

 

機車族禦寒　防風外套比發熱衣有效

 

而機車族禦寒重點在於最外層，選擇好穿脫的防風外套，會比發熱衣有效；此外，小朋友很容易流汗，睡覺如果穿發熱衣再蓋被，應該會因皮膚溫度太高而睡不好，只要穿棉質長袖長褲，加上肚圍即可保暖。

 

 

穿雪靴不穿襪　易致長甲癬或足癬

 

另外，女性流行的雪靴（毛毛靴）雖保暖，但李孟穗表示，靴內溫度高，若本身已有足癬（香港腳）、甲癬（灰指甲）等問題，就等於給黴菌良好的生長環境，而且臺灣冬季常下雨，雪靴一旦進水，黴菌會愈長愈多，腳悶著一整天，更容易長甲癬或足癬。

 

加上有些人穿雪靴不穿襪，雪靴又不常洗，黴菌便一直窩在靴內，造成反覆感染。李孟穗提醒，穿鞋一定要穿襪子，如果腳趾甲有黴菌，掉在襪子裡，襪子可常常汰換，但鞋子很少洗，容易成為黴菌溫床，反覆穿、反覆感染。

 

延伸閱讀：
·氣溫驟跌！手腳冰冷小心是心臟不適前兆　醫認證：「3部位穿暖」全身熱
·急凍乾冷探11度！專家點名「8習慣」直毀心血管 飯後運動、便祕小心了

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
安以軒老公、吳佩慈男友「大陸涉案GG了」！爆非法賺532億
不相信媽媽已往生！孝女家中陪伴母屍10個月　每天幫擦拭身體
快訊／鐵皮工廠大火狂燒！黑煙竄天畫面曝
莉婭宣布改名！2字和「謝和弦有關」閃炸
最新「企業人氣」排行出爐！　投票抽10支iPhone 13
上司設局性侵！「藥下太重」23歲妹被毒死
快訊／北宜紅牌重機「彎不過去」！噴飛10m深邊坡
6歲兒被叼走！　老媽狂追1km單挑猛獸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台新金控讓愛閃耀　全LED聖誕樹溫暖點亮街頭

輕拉衣角也上榜！「男生心臟爆擊」10大行為曝　網見第7名：好可愛

發熱衣搔癢起疹子！專家曝4種人不適合　機車族「這穿法」更保暖

強烈冷氣團發威！合歡山凌晨零下2℃　公路若結冰將行管制

冷空氣準備出海！今起「漸回暖＋轉雨」　周末3大降雨熱區出爐

麥當勞「隱藏服務曝光」一堆人不知　內行狂讚：才坐下餐點就來了

女兒脫單！阿母助攻「端麻油雞佛」再塞神秘小包：啊他體育系啊

元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

山藥也會受傷！　專家傳授癒合大招：塗抹30%以上酒精

低溫急凍！太平山莊清晨0度「地面結霜」　遊客興奮拍照

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

台新金控讓愛閃耀　全LED聖誕樹溫暖點亮街頭

輕拉衣角也上榜！「男生心臟爆擊」10大行為曝　網見第7名：好可愛

發熱衣搔癢起疹子！專家曝4種人不適合　機車族「這穿法」更保暖

強烈冷氣團發威！合歡山凌晨零下2℃　公路若結冰將行管制

冷空氣準備出海！今起「漸回暖＋轉雨」　周末3大降雨熱區出爐

麥當勞「隱藏服務曝光」一堆人不知　內行狂讚：才坐下餐點就來了

女兒脫單！阿母助攻「端麻油雞佛」再塞神秘小包：啊他體育系啊

元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

山藥也會受傷！　專家傳授癒合大招：塗抹30%以上酒精

低溫急凍！太平山莊清晨0度「地面結霜」　遊客興奮拍照

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸涉案GG了」！5賭場名單曝　驚爆非法賺532億

EVERGLOW抄襲蔡依林「竟買山寨版」　南韓造型師認錯：請求原諒

蘇貞昌斥三接工程傷害藻礁　民眾黨：民進黨先破壞再保護

虎牌「煮飯神器」下殺4199元　蒸煮料理輕鬆減肥無負擔

不相信媽媽已往生！孝女家中陪伴母屍10個月　每天幫擦拭身體

民眾黨「江江江」披掛上陣　參選台南市議員

大專棒聯／開南賞國體首敗　第一循環4隊並列龍頭

來場野餐小旅行！台中大草坪咖啡廳打造浪漫玻璃屋、迷你動物園

「老司機」上路狀況百出　王仁甫、孫協志「駕」式有夠恐怖

印度神童示警：半年內有大事！12月這天是關鍵　1件事將釀恐怖地震

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

生活熱門新聞

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

8子女讀博士！教授晚年被丟安養院

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

即／台鐵頭城=龜山傳斷軌　列車降速60公里

林秉樞靠1招「周旋女人間」　四叉貓曝2人私訊：很難不暈船

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

點75元手搖飲「少1塊行嗎」　女神邏輯扯爆

今晨5.9℃「打破入冬新紀錄」　17縣市激凍

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

盲眼按摩師被女客求：胸部也要按

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

更多熱門

相關新聞

冬天禦寒保暖衣下殺111元

冬天禦寒保暖衣下殺111元

進入冬季的氣溫，保暖一定要做好，外套穿得再後，不如加件發熱衣更實際，「Her森森」推出秋冬必備的暖呼呼單品，包括保暖衣、長袖衫、發熱衣等等，最低價只要111元就可以入手，打底穿對了，外衣也不用煩惱，身體自然暖呼呼。

UNIQLO、GU「抗濕冷」單品全降價

UNIQLO、GU「抗濕冷」單品全降價

醫揭「熱痙攣典型4特徵」

醫揭「熱痙攣典型4特徵」

醫揪蕁麻疹病因　95%人都發生過

醫揪蕁麻疹病因　95%人都發生過

習慣性憋尿　可能憋出這種病

習慣性憋尿　可能憋出這種病

關鍵字：

常春月刊發熱衣

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

2022年整體運勢最好的3大星座

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

鄧佳華換「新交通工具」外送畫面曝！

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

麻吉弟弟震撼宣布：要跟大家說byebye

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面