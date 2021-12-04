發熱衣搔癢起疹子！專家曝4種人不適合　機車族「這穿法」更保暖

圖文／常春月刊

近幾年發熱衣、發熱褲掀起時尚潮流，標榜薄薄一件可抵禦低溫，但不少人皮膚卻開始冒出一堆疹子，紅腫發癢很難受，這到底是怎麼一回事呢？

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發熱衣吸濕放熱 非人人適合穿著

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗表示，發熱衣雖有保暖效果，卻因皮膚溫度上升，可能引發搔癢、汗疹、黴菌感染或毛囊炎等問題，並非人人都適合。

發熱衣主要靠「吸濕放熱」原理，達到保溫作用，大多緊貼肌膚，只要一流汗，汗就悶在衣服內，結果又濕又熱，因此，較適合在10℃以下的低溫穿著。

4種情況不適合著發熱衣 應另尋其他保暖方式

李孟穗建議，有新陳代謝快、有異位性皮膚炎、乾性膚質的人並不適合穿等狀況者，應考量其他保暖方式：

1、 新陳代謝快：容易流汗、新陳代謝快的小朋友及年輕人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服裡及皮膚溫度上升，而產生汗斑或發癢起疹；另外，穿發熱褲同樣會因溫度太高，容易長股癬或念珠菌感染，尤其男性私處溫度太高，會影響生育能力，不建議穿發熱褲。

2、 痘痘肌：皮膚易出油、常冒青春痘、毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸背部毛囊炎；長在身上的毛囊炎又癢又痛，比臉上的青春痘難治療，通常需要數周至數月。

3、 異位性皮膚炎：這類病人原本就對溫度調控較慢及皮膚敏感，穿上發熱衣一流汗，會更癢更刺，導致抓得更厲害。

4、 冬季癢：冬天好發冬季癢，皮膚又乾又癢，常發生在老人家身上，如果又穿上發熱衣，可能引發「災難」，皮膚乾燥脫屑悶在發熱衣裡，加上皮膚溫度上升，全身會刺癢不舒服，建議勤擦保濕乳液，改善皮膚乾燥以緩解症狀。

李孟穗說，臺灣冬天不像歐美嚴寒，進到室內還有20℃左右，穿著發熱衣會讓體溫太高而不舒服，建議採取「洋蔥式」多層次穿法，貼身衣物選擇棉質及側邊無接縫圓筒織法，外層加上毛衣、防風外套等衣物，戴上帽子及手套，進入室內就很方便脫除。

機車族禦寒 防風外套比發熱衣有效

而機車族禦寒重點在於最外層，選擇好穿脫的防風外套，會比發熱衣有效；此外，小朋友很容易流汗，睡覺如果穿發熱衣再蓋被，應該會因皮膚溫度太高而睡不好，只要穿棉質長袖長褲，加上肚圍即可保暖。

穿雪靴不穿襪 易致長甲癬或足癬

另外，女性流行的雪靴（毛毛靴）雖保暖，但李孟穗表示，靴內溫度高，若本身已有足癬（香港腳）、甲癬（灰指甲）等問題，就等於給黴菌良好的生長環境，而且臺灣冬季常下雨，雪靴一旦進水，黴菌會愈長愈多，腳悶著一整天，更容易長甲癬或足癬。

加上有些人穿雪靴不穿襪，雪靴又不常洗，黴菌便一直窩在靴內，造成反覆感染。李孟穗提醒，穿鞋一定要穿襪子，如果腳趾甲有黴菌，掉在襪子裡，襪子可常常汰換，但鞋子很少洗，容易成為黴菌溫床，反覆穿、反覆感染。

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