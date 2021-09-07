實聯制後「推銷電話」接不完！他一天掛3通…網曝主因：跟簡訊無關

▲簡訊實聯制後接到很多推銷電話。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

雖然疫情相較於5月有緩和，但仍處於二級警戒，簡訊實聯制還是要記得掃！不過有網友發現，自從開始實聯制後，常常會收到推銷電話，而且他有2支手機在用，都是留了電話以後開始推銷接不完，「是我的錯覺或個人特例嗎？」

原PO在PTT表示，疫情爆發後實施實聯制，他有2支手機在使用，一支當成工作機，原本外出都只有留A手機的號碼，「然後開始A一天會接到大概2~4通推銷電話」，某天他外出忘記帶A手機就留了B手機號碼，結果那天過後B手機也偶爾會接到推銷電話，懷疑是實聯制造成電話號碼外流，成為貸款、投資的推銷目標。

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▲網友點出其實和實聯制無關。（示意圖／記者李毓康攝）



許多網友同感，最近真的推銷電話變很多，但不確定和實聯制有沒有關聯，「變得常收到垃圾簡訊，什麼股票車貸」、「我也覺得有！版主不是錯覺」、「車貸房貸放款推銷簡訊電話」、「有感+1，一堆地下投資公司、廣告、一接就掛。」

有人點出真相，並非自己電話號碼被外流，而是疫情關係無法出門推銷，需要貸款的族群也變多，推銷轉變為電話形式，才會感覺實聯制後推銷電話變多，其實只是剛好疫情期間業者都用電話拉客人，「因為現在不出門推銷，只能靠電話」、「如果是貸款最近真的超多吧，跟實聯沒關係」、「沒有耶！還是你手寫？一堆店家手寫都放箱子都看得到。」