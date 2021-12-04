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雙11下單等到雙12還沒到！　康是美客服「罐頭訊息」燃炸粉專

▲▼康是美電商到貨狀況引發民怨。（圖／翻攝自Facebook／康是美 Cosmed）

▲康是美雙11購物節活動，傳出訂貨扣款至今尚未收到貨。（圖／翻攝自Facebook／康是美 Cosmed，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

雙11購物節已經結束一段時間，卻有民眾至今都還沒收到物品，不僅客服電話打不通，就連到臉書粉專詢問都被罐頭訊息回覆，讓民眾氣到灌爆留言板。

▲▼康是美電商到貨狀況引發民怨。（圖／翻攝自Facebook／康是美 Cosmed）

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▲民眾在康是美臉書洗版投訴。

臉書粉絲專頁「康是美 Cosmed」一篇至頂文章底下，有許多網友洗版，內容都是雙11購物相關問題。有民眾指出，在雙11下單扣款後，到現在都快雙12了都還沒收到貨。也有民眾說他是在10月底就下單，至今也是都沒收到貨。「真的是很誇張！11/3訂單都還沒出貨，我看我11/11訂的是不是要等明年？」

另外也有網友發現，康是美在出貨公告中偷改時間，原本是公告「11.11超級購物節活動期間11/5-11/14，康是美因訂單量大出貨時間延宕」，結果隔一晚活動時間變成11/5-11/30。

▲▼康是美電商到貨狀況引發民怨。（圖／翻攝自Facebook／康是美 Cosmed）

▲▼網友發現康是美偷偷更改活動時間。

▲▼康是美電商到貨狀況引發民怨。（圖／翻攝自Facebook／康是美 Cosmed）

許多網友都留言反應，下單至今商品狀況都是未出貨，針對這些民眾投訴，粉專皆是以罐頭訊息回應「親愛的客戶您好，關於您提供給我們的意見與反應，我們已提供給相關單位」這行為讓民眾更是不滿，紛紛前來洗版，留言直說扯。

 

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