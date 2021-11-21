雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

▲雙11過後，「接近新的舊物」流向二手交易平台，開啟另一場消費戰爭。（圖／CFP）

實習記者黃品臻／綜合報導

中國雙11購物節剛結束，另一波消費戰爭隨即轉向了二手交易平台「閑魚」，買多了、不想要、拆開包裝無法退貨等原因，都讓眾多商品湧向閑魚，也有人是急於變現，為了要支付過度消費後的鉅額帳單。

今年中國雙11購物節，電商巨頭天貓的總交易額達人民幣5430億元（約新台幣2.32兆元），相比於前一年4982億元的交易額，繼續穩健成長，另一電商巨頭京東也宣布，累計下單金額超過人民幣3491億元（約新台幣1.52兆元）。

不過鉅額交易數字的背後，衝動消費、過度消費也帶來一大問題，還有不少人因此無法面對月底帳單，只好尋求管道出售變現，這些買太多、用不到或拆了包裝無法退貨的「接近全新的舊物」，最終便流向中國二手交易平台，創造出另一場「雙11戰爭」。

據陸媒《界面新聞》報導，現在打開二手交易平台閑魚，「雙11」已經成為關鍵詞的熱搜第一。

▲二手交易平台閑魚出現雙11拋售潮。（圖／翻攝自閑魚App）

報導引述一名在雙11購物節瘋狂下單的消費者小欣親身經歷，她表示，每到雙11她都會囤一些平日價格不菲的保養品，但第二天醒來看到自己的帳單時卻意識到不妙，這個月又要吃土了，「雙11淩晨剛剁手掏空了自己，睡醒我就後悔了，立馬去閑魚甩賣回血」。

報導指出，雙11貨物送達後，小欣就開始了她的「回血作業」，先拆快遞、分類產品、拍照上傳、描述產品，她甚至為此將自己在閑魚上的主頁簡介改成「低價出售雙11全新贈品，均有購買紀錄」，前置作業完成後還得跟買家討價還價，「比雙11下單做功課時過得還要忙」。

對小欣來說，贈品多又雜，賣出去也不會心疼，且她還評估過，若贈品能全賣出去，至少能回血三分之一。

除了賣貨變現來支付月底帳單的人，也有人在這類二手交易平台嗅到商機，趁這段時間收購低價商品，再轉賣賺取價差。

報導引述一名平常會做二手手機買賣的商人「阿木」，他表示，不少消費者都會趁著雙11換新機，而舊機就會順勢流到二手平台，因此雙11一過，二手交易平台就成了「二手商人」的戰場。阿木說，「只要手裡有50支市面上暢銷機型的話，每個月掙個上萬元一般不成問題。」

另外也有一位閑魚賣家告訴《界面新聞》，曾透過在閑魚收購低價保養品、護膚品，再到其他平台轉賣，一年賺了人民幣幾十萬。