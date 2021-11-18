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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸今年雙11「創雙新高」 　快遞量達68億件、年增18.2％

▲▼大陸快遞貨運公司。（圖／CFP）

▲大陸雙11全國快遞業務量達68億。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

雖然今年大陸各大電商在官方的緊盯下普遍低調，但「雙11」期間消費依然火熱，快遞業務量再創新高。據大陸國家郵政局監測數據顯示，今年雙11期間，（11月1日到16日），大陸全國郵政、快遞企業共攬收快遞包裹68億件，年增18.2%，在11日的單日高峰，攬收快遞包裹量達到6.96億件。

大陸國家郵政局數據顯示，今年各家電商、平台舉辦雙11購物節期間，全國郵政、快遞企業共攬收快遞包裹68億件，年增長18.2%；共投遞快遞包裹63億件，年增長16.2%。

值得注意的是，在官方引導下，今年大陸電商平台促銷模式，從往年在11月11日單輪促銷，變成了在11月1日和11月11日兩輪促銷。

因此，大陸快遞業務量於11月1日出現首次高峰，共攬收快遞包裹5.69億件，年增28.5%，第二個高峰是11月11日，共攬收快遞包裹6.96億件，再創歷史新高。

此外，大陸雙十一購物節爆出多宗「病毒包裹」。大陸國家郵政局也表示，要求全行業堅決執行防控期間，官方對行業生產操作的規範建議，堅持做好預防工作、加強單位防疫管理、實行分區分級防控、加強人員健康防護、做好疫苗接種工作、嚴防境外疫情輸入、妥善應對疫情反彈等。

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