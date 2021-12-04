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今晨5.9℃「打破入冬新紀錄」　17縣市激凍

▲▼低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晨最低溫僅5.9度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今(4日)晨4：20真實色雲圖顯示，各地晴朗無雲(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(右圖)。今晨「超強輻射冷卻」持續發威；截至6：20為止，苗栗公館、新竹縣峨眉皆僅有5.9度，已經創下入冬以來最低溫紀錄。氣象局也針對全台17縣市發佈低溫特報，其中新竹苗栗為橘色燈號、有6度以下氣溫發生機率。

▲▼低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲17縣市低溫特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日各地皆是晴朗穩定的天氣；因大陸冷氣團漸減弱、氣溫略升，白天在陽光下而舒適，夜間氣溫仍偏低(但已較昨夜、今晨回升)，仍要注意日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部8至21度，中部8至25度，南部9至28度，東部10至25度。

明(5)日轉偏東風，冷空氣續減弱，氣溫回升，清晨氣溫仍偏低；西半部晴朗，北海岸、東半部雲量多偶有局部降雨。下週一、二(6、7日)微弱鋒面掠過、東北季風增強，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響輕微。下週三至週五(8至10日)東北季風影響，北台偏涼，中南部舒適微熱，早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。最新模式模擬亦顯示，未來10天無強冷空氣。

▼今(4日)晨4：20真實色雲圖顯示，各地晴朗無雲(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

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今晨5.9℃「打破入冬新紀錄」　17縣市激凍

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