半個台灣10°C警報「急凍發白」雲霄飛車降溫！下周變天雨彈灌紅爆

▲冷平流雲系經過海面距離較長、強度較弱。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

大陸冷氣團減弱，中央氣象局技正羅雅尹表示，因天氣晴朗，預估今（3日）晚到明（4日）清晨輻射冷卻效應仍明顯，台南以北空曠、沿海、內陸近山區仍有10度低溫，明僅迎風面東半部有零星小雨，西半部和外島多雲到晴，可見陽光，白天升溫到較舒適的天氣，日夜溫差大；5日（周日）則有變化，北東水氣增加，下雨機率略為提高，東北部有局部較大雨勢。

氣象局持續針對台南以北14縣市發布「低溫特報」，今天下午至明天上午西半部地區亮起「黃色燈號（寒冷）」的警示，受輻射冷卻影響，清晨各地氣溫偏低，局部地區有10度以下氣溫發生機率。衛星雲圖可見，冷高壓籠罩的大陸地區明顯偏乾、冷平流雲系經過海面距離較長、強度較弱；溫度分布圖可見，入夜後全台由淺黃色逐漸轉綠，局部從近山區開始逐步變藍，尤其北部地區明顯「發白」。

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▼台南以北14縣市低溫特報「發白」，雲霄飛車式降溫探10度。（圖／中央氣象局）



氣象局預報，明天大環境為東北風，迎風面的東半部有零星短暫雨，北部、宜花還是偏涼，高溫約19、20度，其他地區大多多雲到晴，回升到23到25度，但早晚偏冷，清晨中部以北、東北部下探11至13度，南部約14度，花東15度左右，北東日夜溫差會來到6至8度左右，中南部及花東地區日夜溫差甚至接近10度。

預計5、6日（周日、下周一）高壓東移出海，氣象局指出，冷空氣將進一步減弱，氣溫逐漸回升，連同清晨低溫也會提升，但中南部清晨還是受到輻射冷卻影響偏冷，日夜溫差大。另外，這波水氣為本期最多的兩天，北東地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生機率，其他地區多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，冷氣團本身沒有那麼冷，但晴朗的乾冷就比較麻煩，受輻射冷卻影響，地表溫度因天氣晴朗、沒有雲，熱量流失得很快，預計明天白天冷空氣減弱，6、7日（下周二）水氣增多，迎風面偶陣雨。台灣的天氣未來都會是東北風影響，持續2周時間，還看不到更強的系統從北邊南下，有一段時間可喘息，因為從11月至今已有3波冷空氣報到，感覺好像很快就冷起來，但未來幾天會慢慢回溫。

▼下周北東變天，雨彈來襲。（圖／NCDR）



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