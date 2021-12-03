Omicron「重複感染」風險曝光　南非政府數據：是原始毒株的2.4倍

▲南非11月24日向世界衛生組織通報Omicron病例。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

南非國家傳染病研究所（NICD）數據指出，Omicron變異株造成重複感染的可能性，至少是原始毒株的2.4倍，比Beta、Delta病毒都還要高。與此同時，截至12月2日，該國過去24小時新增1萬1535例，與上周相比暴增368%，住院人數也近乎翻倍成長，但是，死亡人數卻下降64%。

《每日郵報》報導，南非政府科學家依表示，自從疫情爆發以來，該國累計3萬5670例重複感染，在去年冬天的第2波Beta疫情、今夏的第3波Delta疫情中，重複感染風險值降低，但如今面臨Omicron來襲，該數值首次出現上升趨勢。

史得蘭波希大學（Stellenbosch University）研究團隊認為，上述發現顯示，Omicron能夠躲避人類染疫後產生的免疫防護力，不像Beta和Delta會受自然免疫系統壓制；這些數據因此具有重要公衛意義，尤其在曾有高感染率的國家更是如此。

此外，NICD臨床微生物學家戈特伯格（Anne von Gottberg）2日在世界衛生組織（WHO）的會議上表示，Omicron可能已占全國新增病例75％，「看起來，Omicron確實在全國各地都佔有優勢。」

南非目前證實累計183起Omicron病例，但目前僅有部分陽性樣本接受基因定序；因此在該國9省中，雖然目前只有5省出現Omicron確診，另外4省也被預期流行率高。但是，南非僅1/4人口打完2劑，疫苗接種率低，讓數據解釋更加困難。相較之下，英國完整接種率高達70%，有些歐洲國家更高達8成。

關於Omicron的迫切問題依然存在，包括它引發的症狀究竟輕微或嚴重，是否也會逃脫疫苗引發的免疫防護力，如果是的話，是否將影響住院及死亡人數。但是，專家警告，目前仍不能妄下定論，需要2周時間才能檢測。

Omicron強襲 南非科學家警告：傳染力可能「超越Delta病毒」