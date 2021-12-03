「舊鞋救命」送愛到肯亞　鄭文燦：展現台灣人愛心

▲「舊鞋救命」送愛到肯亞」展現台灣人愛心。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中華基督教行道會卓越桃園教會3日於桃園藝文特區綠一公園，舉辦「城市有愛非送不可—舊鞋救命」活動。市長鄭文燦出席活動表示，目前全世界仍有許多人生活在貧窮線底下，許多國家的人民常因沒有鞋子穿，而感染沙蚤病喪命。「舊鞋救命」活動，募集舊鞋送至非洲肯亞，讓另一個國度的孩子們能有鞋可穿，展現台灣人的愛心。

鄭市長今日也捐出一雙運動鞋響應募集活動，並呼籲市民朋友一起響應，踴躍捐款、捐贈鞋類及物資，將愛心送到非洲，透過實際行動感受生命的價值。中華基督教行道會聯會主席暨卓越行道會牧師林慶忠表示，去（2020）年由鄭市長所捐贈的運動鞋，也已經幫助到一名孩子，免於赤腳染病的風險。

卓越行道會與舊鞋救命Step30組織攜手合作，希望在12月2日至4日間，能成功募集一個貨櫃的鞋子與背包，運送至非洲肯亞幫助當地居民改善沙蚤病。邀請民眾可將鞋包在12月4日下午4點前，送至卓越桃園行道會前廣場（桃園區大興西路一段256、258號）。詳細活動資訊請至「舊鞋救命國際基督關懷協會」網站（網址：www.step30.org）查詢。

包括市議員黃家齊、市府民政局主秘呂宜臻、桃園市工商發展投資策進會副總幹事陳美蓮、桃園區長陳玉明、國策顧問秦嘉鴻董事長夫人張佳美、舊鞋救命國際基督關懷協會理事長楊右任等均一同出席活動。