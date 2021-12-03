加LINE僅6天就「報明牌」穩賺不賠　他很怕被騙還到銀行要匯款

▲林男誤信女網友前往銀行滙款。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市63歲林姓男子誤信網路認識僅6天的女網友，欲滙9萬元至不認識之帳戶投資未上櫃股票，誇張的是林男還聲稱「我很怕被詐騙」，卻仍選擇前往銀行滙款，警方接獲行員通報後，告知所滙帳戶為警示帳戶，才驚覺遭詐騙並感謝警方幫忙保住退休金。

▲還在與女網友對話中說「很怕被詐騙」，卻仍掉入投資詐騙陷阱。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局中壢派出所11月30日接獲銀行行員來電稱有一名男子欲匯款至不認識之帳戶，銀行行員了解後察覺男子疑似遭到詐騙，立即請警方到場協助。中壢所員警鄭沛清、巫東諺立即到場了解，發現林姓男子欲匯款9萬投資股票未曾謀面，且6天前才在LINE認識暱稱為Yang之女性友人。

▲經員警和行員聯合勸阻下驚覺遭詐騙，打消滙款。（圖／中壢警分局提供）

經警方進一步詢問，林男表示該友人主動用LINE打電話問他是否有玩股票，並推薦有一支股票「電動車」的股票明年要上櫃，而且穩賺不賠，並要寄相關資料給他看，之後Yang又打電話問林民看完資料後是否要購買，並開始介紹股票一張9萬，但是她有員工價兩張股票只要15萬，林民向Yang表示只需要一張，爰Yang於通訊軟體LINE傳上該股票照片，並要林民到銀行匯款始能完成投資。

員警發現林男認識對方僅6天且未曾謀面，僅知對方暱稱為Yang，無法提供完整年籍資料及聯繫方式，且在通訊對話中，林男還詢問對是做那一行的「我很怕被詐騙」，卻仍掉入詐騙陷阱中，經警方及銀行行員向林民說明這是詐騙手法，並查明該匯款之帳戶已遭警示，林男聽聞後驚覺受騙，並感謝警方成功攔阻9萬元。