南非醫曝Omicron疼痛症狀「像被卡車輾」　已接種疫苗者也中鏢

▲南非約翰尼斯堡國際機場一名男子28日在飛往烏干達前接受新冠篩檢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新型變種病毒Omicron最初在11月底開始廣傳於非洲波札那與南非，其中南非又以豪登省病例最為集中。而當地幾名醫師受訪透露，目前看到的症狀都非常輕微，但尚不能確定到了第2周、第3周是否會發展成重症。另有醫師表示，她接觸的病患大部分都已經接種了疫苗，卻仍感染Omicron。

根據英國《天空新聞》報導，南非豪登省過去2周Omicron病例飆升，尤其是在普利托利亞（Pretoria）附近，隨後開始在全境範圍取代Delta變種。豪登全科醫師協會創辦人、私人診所醫師法奈洛芙（Sheri Fanaroff）表示，許多人是二度染疫，且無論是否接種疫苗都會感染，而她自己的患者中大部分都已經接種了疫苗，「迄今，我們看到的症狀非常輕微，還未發現任何重症患者。」

法奈洛芙表示，目前臨床上出現喉嚨痛、咳嗽、發燒、身體疼痛等病毒類型的症狀，就連高齡病患也是輕症，但一切還言之過早，因為先前的其他病毒株會在第2周、第3周表現出更嚴重的症狀。另一名在約翰尼斯堡（Johannesburg）的全科醫師墨迪（Bhadrashil Modi）也看到了類似狀況，他向《天空新聞》表示，僅在2周前，診所幾乎一周只發現1名確診病患，上周增加到每天2、3起病例，本周則每天多達10到15名患者確診。

墨迪表示，Omicron呈現的典型症狀為嚴重頭痛、嚴重身體疼痛、喉嚨痛，可能還有一點咳嗽流鼻涕，但還有一種突如其來的發作，患者可以清楚感受到開始發作的時刻，「不到一天，你會開始感覺很糟，就像嚴重的流感，幾乎像一輛卡車從你身上輾過。但那種痛苦與之前幾波疫情並無太大不同。」

墨迪說，他診所的許多年輕患者沒有接種疫苗，而他治療的大多數病患都沒有接種，但有打疫苗的患者出現的症狀會「稍微溫和一些」，這也反映了南非的現況，年長患者更有可能已接種疫苗。法奈洛芙補充，先前有南非報告稱Omicron主要影響年輕人，但約翰尼斯堡全科醫師們看到的情況是，變異株影響了全年齡範圍。

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