　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Omicron最快本月攻台！台大醫籲：高風險者快打第3劑　不打來不及

▲▼第13輪新冠肺炎疫苗今日起開打，台北市本期新增六處中型接種站，圖為位於台北市政府一樓中庭，由北市聯醫松德院區團隊負責設立的疫苗接種站。AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,外籍人士。（圖／記者李毓康攝）

▲第三劑間隔縮短為5個月接種。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

Omicron變異株來勢洶洶，指揮中心已開放全民接種第三劑，感染科專家、台大兒童醫院院黃立民指出，除了醫護外，年長者、高風險者應接續施打，再推廣到所有年齡層。

根據《聯合報》報導，黃立民表示，眼看病毒迫近，應該病毒來襲之前接種疫苗，現在打第三劑疫苗合理也正確。亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明則指出，醫護人員施打第2劑已經超過6個月，有接種第3劑的必要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪芳明認為，Delta並未在國內發生大流行，所以接下來要同時防範Omicron和Delta。黃立民表示，不管是防範Omicron或Delta，民眾都需要打第三劑來保護，雖然目前不知道疫苗對Omicron的效果，但目前沒有其他更好的辦法，「預估國內最快本月或一月就可能會出現病例，現在不打會來不及。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，第三劑間隔縮短為5個月接種，針對醫事人員、一線防疫人員、機組員等1~3類疫苗優先對象，以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象優先，7/2之前打過第二劑者，即日起可到醫療院所直接預約，提供半量莫德納；至於想打BNT者，則還要等等。

ET快訊
今晨8℃「9縣市低溫特報」　吳德榮：已符合冷氣團定義
北市水源路社區大樓清晨惡火　同住2人受困！男不治、女命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨8℃「9縣市低溫特報」　吳德榮：已符合冷氣團定義

Omicron最快本月攻台！台大醫籲：高風險者快打第3劑　不打來不及

Omicron擴散27國！　第三劑開打10大QA一次看懂怎麼選

4類人開打第三劑莫德納！　幾時輪到你？4大QA一次看

閨蜜抓包「男友劈腿」卻拒分手　她勸到崩潰：被渣不分什麼心態

開箱冰淇淋見「超大凹洞」！中心還豎一條　內行秒讚：運氣真好

她30歲仍低薪「想砍職涯重練」：怎5年內年薪百萬　人資曝2條路

快訊／高嘉瑜請假遭酸「心機重」！陳揮文道歉：對不起，我錯了

快訊／林口4527戶無預警大停電　居民崩潰：洗澡到一半快冷死

冷氣團發威「急凍番薯」！明晨下探10°C　回暖時間點出爐

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

國道1號8大車連環撞！　回堵2公里...2人受困釀3傷

今晨8℃「9縣市低溫特報」　吳德榮：已符合冷氣團定義

Omicron最快本月攻台！台大醫籲：高風險者快打第3劑　不打來不及

Omicron擴散27國！　第三劑開打10大QA一次看懂怎麼選

4類人開打第三劑莫德納！　幾時輪到你？4大QA一次看

閨蜜抓包「男友劈腿」卻拒分手　她勸到崩潰：被渣不分什麼心態

開箱冰淇淋見「超大凹洞」！中心還豎一條　內行秒讚：運氣真好

她30歲仍低薪「想砍職涯重練」：怎5年內年薪百萬　人資曝2條路

快訊／高嘉瑜請假遭酸「心機重」！陳揮文道歉：對不起，我錯了

快訊／林口4527戶無預警大停電　居民崩潰：洗澡到一半快冷死

冷氣團發威「急凍番薯」！明晨下探10°C　回暖時間點出爐

美歐外交高層對話　強烈關切北京在台海行徑

今晨8℃「9縣市低溫特報」　吳德榮：已符合冷氣團定義

巴日混血性感模特無辜大眼激似LISA　私服辣照＋蜜桃臀網跪了

北市水源路社區大樓清晨惡火　同住2人受困！男不治、女命危

Omicron最快本月攻台！台大醫籲：高風險者快打第3劑　不打來不及

美股連2跌後收高！道瓊大漲617點　市場仍憂疫情、美政府關門

防堵Omicron　拜登宣布下週起入境前1日篩檢、擴大疫苗接種

Omicron擴散27國！　第三劑開打10大QA一次看懂怎麼選

美國出現首例本土Omicron！　完整接種疫苗、無非洲旅遊史

宏都拉斯副總統：只要與美國關係好　不須與中國建交

佩甄心疼高嘉瑜被家暴　辨別恐怖情人「酒品差.搥牆.摔東西」都不行！

生活熱門新聞

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

新北林口無預警停電　居民崩潰

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

阿羅哈將走入歷史！網淚憶：小時候是最頂的

即／高嘉瑜請假遭酸心機重！陳揮文道歉了

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

男人有「這5種暴力面相」千萬別嫁！

閨蜜抓男友劈腿拒分　是什麼心態

約到天菜男！激戰「1舉動」妹子秒冷感

快訊／境外移入暴增17例！本土續+0

更多熱門

相關新聞

Omicron來襲　第三劑10大QA一次看

Omicron來襲　第三劑10大QA一次看

新冠病毒變異株Omicron迅速擴散27國，加上年關將近，中央流行疫情指揮中心昨日（2日）宣布，即日起開放醫事人員、一線防疫人員等1至3類已完整接種兩劑疫苗，且間隔滿5個月者，可追加施打第三劑。對此，《東森新媒體ETtoday》整理出關於施打第三劑的10大QA，供民眾參考。

美國出現首例本土Omicron！　已完整接種疫苗

美國出現首例本土Omicron！　已完整接種疫苗

4類人開打第三劑莫德納！　幾時輪到你？4大QA一次看

4類人開打第三劑莫德納！　幾時輪到你？4大QA一次看

挪威耶誕趴惹禍！爆Omicron傳染上看50人

挪威耶誕趴惹禍！爆Omicron傳染上看50人

初解AZ疫苗副作用　科學家發現血栓觸發點

初解AZ疫苗副作用　科學家發現血栓觸發點

關鍵字：

OmicronNU變異株新冠疫苗黃立民

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

分手就不會回頭的三大星座！

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

金鐘天后悄悄搭捷運…一甩頭髮「瞬間出大糗」

存股族有福了！金管會修法　金控可提早發現金股息

意外二度當爸！　楊奇煜曬妻6月孕肚

新北林口無預警停電　居民崩潰

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面