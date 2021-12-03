Omicron最快本月攻台！台大醫籲：高風險者快打第3劑　不打來不及

▲第三劑間隔縮短為5個月接種。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

Omicron變異株來勢洶洶，指揮中心已開放全民接種第三劑，感染科專家、台大兒童醫院院黃立民指出，除了醫護外，年長者、高風險者應接續施打，再推廣到所有年齡層。

根據《聯合報》報導，黃立民表示，眼看病毒迫近，應該病毒來襲之前接種疫苗，現在打第三劑疫苗合理也正確。亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明則指出，醫護人員施打第2劑已經超過6個月，有接種第3劑的必要。

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洪芳明認為，Delta並未在國內發生大流行，所以接下來要同時防範Omicron和Delta。黃立民表示，不管是防範Omicron或Delta，民眾都需要打第三劑來保護，雖然目前不知道疫苗對Omicron的效果，但目前沒有其他更好的辦法，「預估國內最快本月或一月就可能會出現病例，現在不打會來不及。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，第三劑間隔縮短為5個月接種，針對醫事人員、一線防疫人員、機組員等1~3類疫苗優先對象，以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象優先，7/2之前打過第二劑者，即日起可到醫療院所直接預約，提供半量莫德納；至於想打BNT者，則還要等等。