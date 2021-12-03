Omicron再感染風險是Delta的3倍！　專家急呼籲：快打第3劑

▲南非國際傳染病研究所發現，Omicron的再感染風險比以往病毒還要高。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，南非國家傳染病研究所發現，這個新的變種病毒的再感染風險比Delta和Beta還高出三倍。目前雖然不能確定現有疫苗對於Omicron的效力是否有影響，但就連莫德納總裁霍奇都直言，「應該會有明顯下降」。專家也紛紛呼籲民眾施打加強劑疫苗，不只是為了提高個人免疫力，同時也是為了防止出現新變種。

根據《路透社》報導，南非流行病學建模與分析中心（SACEMA）與國家傳染病研究所（NICD）發現，Omicron能夠逃避以往感染所產生的免疫，也就是說再感染的風險比以往病毒還要高。NICD直言，這也是為何Omicron在短時間內肆虐南非，並迅速成為該國的主要感染變種病毒。

NICD分析了南非3月至11月27日的常規監測數據，對比因Beta變異株造成的第二波疫情與Delta變異株造成的第三波疫情，可以發現Omicron的再感染風險明顯高於兩者。這也意味著，Omicron具有逃避人體因感染所產生的自然免疫。南非2日新增11535例確診，然而10天前單日新增僅僅312例而已。

▲南非近日疫情迅速升溫。（圖／達志影像／美聯社）



《彭博社》對15名疫苗專家、傳染病醫生以及公衛官員進行問卷調查發現，幾乎所有專家都一致認為，民眾應該要盡快接種疫苗加強劑。原因包含，目前缺乏對於Omicron相關數據、加強劑的優點越來越多以及新疫苗可能還需耗費數個月才能問世。

梅奧診所（Mayo Clinic）疫苗研究小組主任波蘭（Gregory Poland）表示，「接種加強劑已經變得更加急迫，不僅是為了提高個人免疫，同時也是為了提高群體免疫，以對抗Omicron的傳播和新變種的出現。」

輝瑞與莫德納都提出聲明表示，已經開始研發足以對抗Omicron的新疫苗，預計數個月後便可面世。

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