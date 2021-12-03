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4類人開打第三劑莫德納！　幾時輪到你？4大QA一次看

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心優先開放第1至3類人員施打三劑加強針。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，第三劑間隔縮短為5個月即可接種，優先開放第1至3類及因公需出國的外交、運動選手施打，7/2之前打過第二劑者可到醫療院所預約施打莫德納。其餘符合間隔的民眾也可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。《ETtoday新聞雲》也整理了關於第三劑的4大QA，供讀者參考。

Q1：第三劑哪些人可打？有先後順序嗎？可打哪種疫苗？

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A：指揮中心說明，截至今日，已完整接種新冠疫苗且間隔滿5個月者，不論廠牌可施打。為確保高感染風險對象儘速接種第三劑，優先接種符合間隔之第一至第三類人員，包括醫護、第一線高感染風險工作人員、航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員等，及因公出國人員；其餘符合間隔之民眾，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。目前加強針規劃以「莫德納基礎劑之半劑量」為主。

▲▼第三劑間隔規畫說明。（圖／指揮中心提供）

▲第三劑疫苗間隔計算方式。（圖／指揮中心提供）

Q2：何時可輪到我施打第三劑？

A：指揮中心規劃，第三劑加強針與第二劑的間隔須滿5個月，換言之，以第二劑接種月份+5計算。舉例來說，假設於今年7/3接種第二劑，第三劑的接種時間則落在今年12/3起即可施打。

Q3：若第三劑想打BNT可以嗎？

A：對於第三劑疫苗選擇，陳時中曾說，雖然希望是跟第二劑相同，但沒有限制，疫苗量會準備得讓大家有選擇。不過，後續他給出明確建議「AZ混打mRNA可以，但mRNA之間的混打不贊成，也不贊成打過mRNA又混打AZ。」

因此，若前兩劑施打BNT者，除了時間目前尚未滿5個月外，按照指揮中心建議，最好同樣繼續施打BNT；至於AZ+AZ者，第三劑如果想接種BNT，陳時中也說，莫德納數量足夠，而BNT則會先給第二劑使用，有其它數量再開放給第三劑

Q4：第三劑副作用會不會很可怕？

A：指揮中心發言人莊人祥說明，從過去接種研究及實際接種情形發現，第二劑與三劑間隔5至6個月，第三劑副作用一般而言會比第二劑低，副作用包括「發燒、頭痛、接種部位腫脹、紅腫熱痛」等，都是常見的副作用，發生機率會比第二劑再低一些

台大醫院家醫科醫師何忠祐則列舉現有安全性資料，施打第三劑莫德納副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高(84.7% vs. 83.5%)，但全身性副作用較第二劑略低(79.0% vs. 81.3%)。

第三劑BNT副作用整體發生率也與第二劑雷同，第三劑的局部副作用較第二劑略高(74.1% vs. 71.7%)，全身性副作用較第二劑略低(69.2% vs. 71.7%)

至於施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見有注射處疼痛(持續1-2天)、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

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