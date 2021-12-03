這「3時辰」出生非富即貴！靠自己發財致富易如反掌

▲出生時辰會影響一個人的性格和命運。（示意圖／達志影像）

實習記者黃品臻／綜合報導

每個人出生的時辰都會影響性格和命運，光是一點時間差就可能造成完全不同的人生，而有些時辰更是命中帶財，《搜狐網》運勢專欄就點名，在巳時、子時、寅時出生的人，聰明容易成功、財源不絕，容易靠自己的努力致富。

巳時出生（9:00-10:59）

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出生在巳時的人很聰明，他們早年有望通過努力，在事業中大展身手、創業興家。這個時辰出生的人心慈善良，性格上聰慧過人，做事情通情達理，比較有貴人緣，能夠打拼出屬於自己的一片天，如果可以堅定目標，那麽一生不必為錢財發愁，必定可以讓家人過上好日子。

不過需要注意的是不可因此懶散，凡事要有積極的心態，即使一開始很辛苦，也要堅定信心，為人謙和，就會有貴人助力，財帛滾滾。

子時出生（20:00-00：59）

子時出生的人具有白手起家的潛質，但早年會比較辛苦，需要親力親為，到了中年會迎來好運。這個時辰出生的人事業方面多有貴人的提攜，有利事業發展，不過做事需要堅持到底，就能迎來一片生機。

財運方面，子時出生的人會在中年後迎來好運，得到更多進步，只有不斷堅持，勤奮耕耘，才能通過努力一舉成功，早年雖要付出很辛苦，但中晚年就將收獲果實。

寅時出生（3：00-4:59）

出生在寅時的人大方得體、機智伶俐，早年較奔波，到了中晚年將運勢好轉、財運順遂。這個時間出生的人能夠自立自成，外表雖然大大咧咧，但內心細膩，事業上隨著性格的成熟，也逐漸變得成熟。

要注意的是，寅時出生的人一生缺乏長輩以及親友的幫助，需要靠自己好好努力才能創造機會，一生要好好把握機會、磨練身心，才能馬到成功。