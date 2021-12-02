她30歲仍低薪「想砍職涯重練」：怎5年內年薪百萬　人資曝2條路

▲30歲仍低薪「想砍職涯重練」，她問「有工作5年能拚到百萬」引發網友熱議。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

人人都嚮往能有份年薪百萬的工作，有一名女網友在Dcard表示，她雖然從事醫療行業，但工作收入很低，如今快要步入30歲了，讓他考慮是否「職涯要砍掉重練」，轉行到平均薪資較高的領域，並在5年內爬到年薪百萬，貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出人資網友給出2點建議。

原PO表示，她目前雖然從事醫療行業，但不是醫牙方面或業務，所以工作收入並不高，而她身邊有許多從事保險、理財專員、律師的親友，其中有人入行理財專員3年，年收入就突破100萬，厲害一點的領超過200萬，另外擔任律師的推測也有個百萬元以上。

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她感嘆，目前已經快30歲了，對於人生還是很迷茫，又不想一輩子拿低薪，但想在原職涯拿高薪，重考醫牙或後醫學系都不容易，一旦脫離醫療背景，又等於失去所有專業能力，加上不擅長理工類，似乎只剩1類組的路可以嘗試，例如考取理專證照，「若希望5年可以年薪百萬，砍掉重練是不是好選擇？」

▲人資表示，多數公司只願意給4種職位高薪。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

其他網友看了紛紛表示，「已知的高薪鐵飯碗，不是門檻高就是很累，你撐得過去嗎」、「理專超缺的，有些試用期過之前把證照考齊就好了，不難」、「海運業，花幾年補齊學歷，入行後底薪月入十萬起跳」、「前理專跟你說，金融業最缺的就是理專，有基本證照就可以上了，但撐不撐的下去看人」。

也有自稱在人資部門工作的網友表示，大多好轉職、入行門檻不高的工作，通常都不會年收入百萬，而多數公司只願意給4種職位高薪，分別是「值錢的專業」、「業務」、「高階主管」及「拿健康換的」，若本身沒有專業但仍要轉換跑道，建議「報名國考或國營事業」，否則就是認命讀書，去台積電當設備。

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