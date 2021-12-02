藻礁上像「1200隻老鷹在飛」　公投正方曝三接必遷：能帶孫子去欣賞

▲劉月梅認為，為何7600年生態要搬家，而不是三接另尋方案。（圖／翻攝中選會直播）



記者許展溢／台北報導

中選會第4場公投發表會今（2日）登場，第20案珍愛藻礁，正方荒野協會理事長劉月梅，反方行政院政務顧問謝志誠。劉月梅認為永續不該是口號，質疑台灣永續目標有所依循？並訴諸情感，強調大自然重要性，若藻礁永存，有一天也許就能牽起孫子手，帶他去欣賞日落，分享2021年為了環境大家做了多少辛苦事。

劉月梅開頭舉世界各地環境災難頻傳，但永續不該是口號，問台灣有永續目標？有依循標準？政府皆透過媒體傳遞重大政策，如口罩怎麼戴，還有開車不喝酒、喝酒不開車等，都做很好，打開車門會思考，到底有無喝酒？聚餐朋友也會提醒是開車？這些政策明確，全民一起付出行動朝目標前進，但永續發展目標在哪？人民有無清楚依循，還有很大努力空間。

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▲劉月梅說，藻礁永存，就能帶孫子去看日落。（圖／記者林振民攝）



劉月梅質疑，三接建置在大潭藻礁上，政府同時提出復育案，將7600年生態挖到另一邊，慢慢生長，然就算環境再好，長出1公分要花10、20年，三接興建卻不用花7600年，為何要求7600年的生態搬家，而不是要求三接搬走另尋方案？且該案環評階段提出具有非常多樣性生態，政府因此做出迴避方案，直到公投第二階段連署，政府再提外推方案，但外推跟迴避方案，都無法保護藻礁永續，更代表政府沒真正守護永續目標，永續也沒有真正的做法。

劉月梅接著以學者研究說，該區有1200隻裸胸鯙，就像高階消費者，如同在陸地上看到老鷹，當看到陸域上有2隻老鷹在盤旋，都會被生態感動，更何況該區相當於有1200隻老鷹在上面飛，就知道生態系有多豐富了。

劉月梅全場多以大自然重要性為論述，再提藻礁有27種，其中有9種是特有種，都是世界沒有的，如此是不是要跟後代一起共享？最後以情感方式表示，守護藻礁永存，能牽孫子手，去欣賞日落、海浪，也可蹲下來跟他們說，曾經在這看到的生態樣貌，在2021這一年，有不少人認真、努力為守護藻礁，做了種種辛苦的事，甚至孫子可能會跟她說「阿婆，謝謝你們在那個年代守護了這麼棒生態系」。

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