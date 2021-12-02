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社會 社會焦點 保障人權

獨／高嘉瑜爸曝「她小時候個性」！內心不捨仍讚女兒：樹立好典範

記者郭世賢、林昱萱／基隆報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、拘禁2天，引發外界嘩然。對此，高嘉瑜爸爸接受《東森新媒體ETtoday》訪問時提到，高嘉瑜從小就很優秀獨立、我們心裡滿腹不捨。

▲高嘉瑜爸爸說，高嘉瑜從小就很獨立。（圖／記者郭世賢攝、ETtoday資料照）

▲高嘉瑜爸爸說，高嘉瑜從小就很獨立。（圖／記者郭世賢攝、ETtoday資料照）

高父表示，「高嘉瑜在我們家裡面排行是老大，她是我第一個小孩，從小她就很優秀獨立，從她剛開始就學時，她就很嚴謹對待自己，不管讀書、處事方面，她都是希望不要造成家裡負擔，因為那時我們剛創業，小孩在讀書，生活經濟還不是那麼寬裕時，她就很懂事，努力幫家裡分擔一些事情，也盡量不會找事情讓我們做，很多事情都會自行處理。」

▲▼林秉樞高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

▲林秉樞施暴毆打高嘉瑜。（合成照／高嘉瑜提供、記者游宗樺攝）

高父提到，「高嘉瑜讀國中時，她那時上學的途中有山坡滿陡，她每天上下學都是走路，而在這次事件中，她完全展露出她堅強獨立的個性，其實我們心裡面、滿腹都是不捨，但看到她堅強獨立的對待這件事，我們也認為，這是對社會的觀感上也是好的典範，我們希望婦女界的同仁有受到傷害，也能勇敢站出來、不要隱匿，不要讓加害人有機會造成更多的傷害。」

高父表示，「其實她為了體恤家人的傷心或是困擾，她把這些事情一個人隱藏住痛苦，難過，她為了讓外界不發現這些問題，她在心裡掙扎了一段時間，但她受到傷害的這段時間，仍是兢兢業業的工作，她還是盡量以掩蓋式方式出席了電視採訪、議場法案過程處理上也仍是很盡責，並沒有荒廢職務，她是很勇敢堅強的。」

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