高嘉瑜眼淚催生《跟騷法》？　民進黨團：竹篙湊菜刀硬拗

▲立法院民進黨團記者會日前舉行記者會譴責暴力。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭受男友林秉樞施暴痛打，引發社會譁然，消息露出後，總統蔡英文1日正式簽署公布《跟蹤騷擾防制法》被民眾黨解讀為「高嘉瑜事件催生該法」。不過，民進黨立院黨團2日批評，該說法把高嘉瑜日前所遭受的暴力待遇，硬拗成是高嘉瑜的眼淚催出蔡總統的公布，竹篙湊菜刀把本件家暴案硬拗成跟騷案件。

民眾黨昨天透過臉書批評，早該簽署的《跟蹤騷擾防制法》卻拖到1日才簽署，質疑蔡政府對於性別暴力防制的努力說的比做得快。

民進黨立院黨團指出，《跟蹤騷擾防制法》11月19日在立法院三讀、11月30日過「復議期」並咨請總統公布，而蔡英文立即於收到公文的隔天即12月1日正式簽署公布，進入性與性別平權的實質防治、公權力介入的新篇章；國民黨、民眾黨等若干委員不查立法流程，及協助完成三讀的婦權團體的努力和委員們的折衝，反而利用高嘉瑜日前所遭受的暴力待遇，硬拗成是高嘉瑜的眼淚催出蔡總統的公布，竹篙湊菜刀把本件家暴案硬拗成跟騷案件。

民進黨立法院黨團呼籲，少數非專業立委勿胡亂引用法律，更譴責利用個別委員不幸遭遇，只為求蹭聲量、提籃假燒金的假同情真消費行為，請立即停止。

民進黨立法院黨團提出4點呼籲表示，第一，依據「立法院議事規則」，立法院在通過議案後，都有「復議」的期間，在下一次院會散會前可以提出「復議」，針對前次會議通過的議案，有期間再檢視修正可能的問題。

民進黨立法院黨團表示，第二，《跟蹤騷擾防制法》當初在立法院審議時包括行政院、各黨團與立法委員，共提出29個版本，審查報告多達299頁，三讀通過條文共23條。這是一個全新的制度，其中犯跟騷罪更是處以刑罰，影響人身自由，應該更審慎檢視，避免法案審查過程中可能的疏漏。所以立法院在三讀當天，不管是國民黨或民眾黨，沒有任何一個黨團立即處理「復議」程序，而是保留了「復議」期間，讓各黨團、立法委員、執行機關等，都有機會檢視三讀通過的條文，這才是真正負責任的作法。

民進黨立法院黨團指出，第三，立法院在11月19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，11月30日該案過復議期，並在當天發文咨請總統公布，也就是總統在11月30日才收到立法院咨請公布的公文，而總統也在次日12月1日即簽署公布，總統並未拖延公布時間。

民進黨立法院黨團表示，第四，《跟蹤騷擾防制法》經立法院三讀通過的條文明定，公布後六個月施行，此六個月施行的條文是朝野黨團協商的共識，正因為是個全新的制度，需要人力物力到位才能完善執行。國民黨與民眾黨當初並未反對此條文，並未要求立即施行。現在卻拿著現行「家庭暴力防治法」已可處理的案件，來攻擊總統延宕公布「跟蹤騷擾防制法」，是根本不懂議事規則與程序，或根本就是政治操作、惡意抹黑來消費受害者。

