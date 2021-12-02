澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買魚後做了這個動作

記者陳洋／澎湖報導

1日下午5點多，澎湖縣馬公市海產街上的一間海鮮餐廳，遭人拿榔頭砸店，當街叫囂，魚獲玻璃碎片散落滿地，警方查出，陳姓男子因為買賣糾紛到餐廳砸店，偵訊後將全案依毀損罪嫌移送澎湖地檢署偵辦。

一名男子，身穿黑色背心，手拿榔頭，一下車沒進餐廳，直接對著海產餐廳門口的水族箱，奮力的砸下去，滿地的魚和玻璃碎片散落滿地，該名男子接著對餐廳老闆娘當街叫囂怒罵。

▲澎湖海產店遭一男子砸店 。（圖／記者陳洋翻攝）

老闆娘說，這名砸店男子其實是他配合的海鮮賣家，今天早上才剛跟他買了螃蟹，當下順便已跟他訂了魚，請他下午再送到餐廳，但送來的魚量太多，老闆娘想說疫情期間生意比較差，想買少一點，卻沒想到造成對方不滿，憤而砸店。

賣活海鮮的陳姓魚販說，他是根據老闆娘指定的漁貨，特別挑出了十多條魚，下午5點多送到餐廳，但老闆娘卻說，只要6條，他認為老闆娘訂好貨，又臨時反悔，很不應該，平時自己也常去餐廳消費，從來沒跟老闆娘殺價過，一氣之下才砸店。

陳姓魚販跟餐廳老闆娘平日交情不錯，但近期受疫情影響，加上冬季是澎湖觀光淡季，這次又因買賣魚貨糾紛，毀損2只活體魯缸，店家估計損失新臺幣4萬元。警員事後通知陳姓男子到案說明，並將全案依毀損罪函送澎湖地檢署偵辦。

▲澎湖海產店遭一男子砸店，活動魚缸玻璃全被砸碎 。（圖／記者陳洋攝）

▲澎湖海產店遭一男子砸店 ，案發後警方到場調查。（圖／記者陳洋翻攝）

馬公分局呼籲鄉親，有糾紛應依法律程序訴請調解，勿訴諸暴力。警方不容許任何暴力行為，遇案必嚴辦究責。