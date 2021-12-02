「蘭嶼為優惠不移除核廢料」惹議　葉毓蘭向雅美族人道歉

▲葉毓蘭為「蘭嶼鄉民不願意核廢料移除，他們沒辦法享受所有的優惠」爭議發言道歉。（影／翻攝葉毓蘭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委葉毓蘭昨（1日）於內政委員會質詢時，因「蘭嶼人為享受優惠而不願意核廢料移除」的發言惹議，遭民進黨立院黨團批沒人性、要求道歉。葉毓蘭2日透過錄影的方式道歉，但也質疑總統蔡英文為何長期執政卻未實質幫助原住民，並呼籲以公投解決蘭嶼核廢料存放問題。

葉毓蘭透過臉書道歉，「我道歉不難，時空環境背景已經不同，我的訊息雖有所本，但無法代表所有蘭嶼人，我願意誠心道歉」。但她也質疑，蔡英文也向原住民道歉過了，但是對原住民又實質幫助了多少？兌現承諾多少？民進黨已經執政五年半了，為什麼不幫蘭嶼的雅美族人把核廢料移走呢？

葉毓蘭表示，「昨天我在內政委員會，因為原住民的權益，去質詢原委會的主委的時候，因為時間的關係，講得太快，很多事情沒有辦法解釋清楚，可能造成誤解，在這邊向蘭嶼的雅美族人抱歉」。

葉毓蘭強調，昨天在談核廢料的問題時，是根據過去幾次到蘭嶼的經驗，「幾年前我去那裡我都會去關心這個議題」，但是當時所得到的訊息，大家都認為台電在處理這個廢料上面，好像他們都還蠻放心的、蠻安全的，因為那個地點也並不是在人群聚集的地方。

葉毓蘭回顧，他們覺得台電給他們的這些優惠補償金是有助於蘭嶼觀光產業的推動，當然現在時空環境不一樣了，雅美族對於蘭嶼的未來跟他們過去核廢料的一些爭議，大家有自己的意見，「我覺得都應該要尊重」。

葉毓蘭認為，「我覺得這一個議題最好的解決方法，就很像在過去前幾年我們在處理到底離島要不要開放博弈」，澎湖舉行的公投，大部分人都是認為說，應該離島博弈可以促進觀光，但他們不要，用公投否決了。