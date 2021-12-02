葉毓蘭指蘭嶼人不願核廢遷出因「無法享優惠」　陳瑩痛批泯滅人性

▲民進黨立院黨團今天上午舉行「葉毓蘭道歉」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等4大公投將在18日登場，國民黨立委葉毓蘭1日在立法院內政委員會質詢時，公開主張「蘭嶼的居民是不願意廢料移出」，因為移出之後他們沒有辦法享受優惠，引發爭議。原住民族民進黨立委陳瑩2日上午在民進黨團記者會痛批，葉毓蘭講出沒血沒淚的風涼話，是把被害人當成受益者，根本是歪理，「顛倒是非、泯滅人性」。

陳瑩今天在記者會痛批，葉毓蘭言論是「在傷口上灑鹽」的「風涼話」，她在內政委員會的發言完全就是一個置身事外的局外人，講出沒血沒淚的「風涼話」，竟然說蘭嶼人不希望遷出核廢料，因為遷出後就「無法享受優惠」。

陳瑩反問，有誰希望自己的家鄉遭到破壞？有誰願意看到自己的家園遭核廢料污染？政府對蘭嶼居民的各項措施，那是「補償」、「賠償」，所謂的「補償」或「賠償」，是因為個人或族群的權益受到侵害，加害人對被害人的一種彌補，這個彌補遠不及蘭嶼人所受到的傷害，她真不懂葉教授的謬論，竟然把「被害者」當成「受益者」，這根本是歪理。

陳瑩並指，國民黨推動「重啟核四」已經失去理智了嗎？消遣、鄙視，甚至是顛倒事非、泯滅人性，講這種「風涼話」，根面就是在蘭嶼人的「傷口上灑鹽」，呼籲葉毓蘭和國民黨應該向達悟族和蘭嶼人道歉。