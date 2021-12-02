「誤當小王」睡人妻還生子　高市議員蔡武宏道歉了

▲高雄市議員蔡武宏被控睡了人妻。（圖／翻攝自蔡武宏臉書）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員蔡武宏被控2017年底與有夫之婦陳女交往，陳女甚至還為蔡生下一名男嬰，遭前夫邱男提告損害配偶權。對此，蔡武宏今天上午出席議會質詢時躲媒體快閃，但下午發出聲明稿道歉是誤當小王，強調確實不知情，但對於孩子一定會負起養育責任，並同意讓孩子認祖歸宗。

▲▼蔡武宏上午出席市議會質詢。（圖／記者賴文萱攝）

蔡武宏下午發出聲明表示，因部分媒體報導蔡武宏誤當小王新聞事件，承蒙社會各界關心，為避免大眾誤會致生非必要之社會成本，此事件已於司法程序中依法處理，訴訟程序目前已告一段落，因個人私事引發社會各界關注深感抱歉。近日尚有諸多更具公益性質之議題，也希望大家多多關心。





▲高雄市議員蔡武宏誤當小王，發聲明致歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

他也在聲明中坦言，因此事件造成邱先生困擾深感抱歉，當時對於陳小姐與邱先生的婚姻狀況確實不知情，希望邱先生諒解。他並說，過去確實舆陳小姐交往並生有一子，但雙方認識交往時，陳小姐日常生活實與一般單身女子無異，亦未告知其已婚身分。他也是直到陳小姐提出否認生父訴訟時，始悉雙方交往時陳小姐尚未離婚。

他表示，感謝法院明察秋毫，還給武宏清白，武宏絕無可能故意破壞他人家庭，陳小姐為武宏帶來一個活潑可愛的孩子，武宏對此非常感激，也非常享受初為人父之喜悅。

他指出，身為父親一定會負起養育責任，與陳小姐協議後，也同意讓孩子認祖歸宗，雙方均善父母責任，希望外界給予孩子祝福，也給孩子多一點私人及成長空間。

最後，蔡武宏再次為此事件為社會大眾帶來紛擾致歉，各界的關心與意見表達感谢並虛心接受，未來也必定引以為戒並持續努力為民眾服務。

這起事件是蔡武宏被控2017年底與有夫之婦陳女交往，陳女在隔年4月與丈夫邱男離婚，並在同年11月生下一名男嬰，男嬰經DNA鑑定是蔡武宏的「骨肉」，邱男推算後認為蔡武宏是在陳離婚前，就和她交往並發生性關係產子，憤而提告蔡、陳損害配偶權求償200萬元。法院審理後認為陳女應賠邱男35萬元，蔡武宏則因無法證明當時就知道陳女還有婚約，無須賠償，可上訴。