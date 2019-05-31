陳菊官邸藏百萬現金不入住　韓國瑜「年年有怪事，今年特別多」

▲韓國瑜回應前市長官邸當中有藏有百萬現金傳聞，表示不清楚「年年有怪事，今年特別多」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議員蔡武宏在總質詢時，詢問市長韓國瑜不入住官邸原因，是不是有聽到或是知道前市長陳菊居住的同一棟官邸當中藏有現金的傳聞，韓國瑜表示「年年有怪事，今年特別多」，不過對於這件事，韓國瑜強調不知情，自己連官邸都沒有踏進去一步。

韓國瑜面對質詢，站起身來回應表示自己內心的定調，「這些奇奇怪怪的事情，對高雄市沒有什麼幫助，這最重要。對高雄市發展也沒有幫助，這最重要」。反而是呼籲市府員工團結起來一起往前衝，這才是最重要的。至於住不住官邸，韓國瑜強調有自己的理由，有時候只有一個人，沒有必要住這麼大，這次自己的居住習慣：「後來爆發這些現金，我不曉得，且到底有沒有一百萬，我不知道，而且我一步也沒有踏進官邸」。

▲韓國瑜回應前市長官邸當中有藏有百萬現金傳聞，表示不清楚「年年有怪事，今年特別多」 。（圖／記者吳奕靖攝）

「市政府的公文流出去，外面參訪的名單流出去，怎麼流的不知道，官員之間是不是有前朝官員在指揮，如果有？所求為何？對高雄有沒有幫助」，話鋒一轉，韓國瑜表示自己要改變自己過往的態度：「我為什麼講興利99，除弊百分之一，現在興利跟除弊我要並重，因為我相信人心是善良的」。

韓國瑜也為自己團隊抱屈，表示自己團隊當中的成員都忙到快爆肝了，真的很累！但是大家都不在意，只要為高雄往前衝，同時也重申將在議會結束後，進行人事調整。

不過陳菊官邸當中藏有百萬現金的傳聞，是在今年二月份在整修官邸期間，突然有傳聞有人找到百萬現金，當時引發討論，隨後轄區分局出面表示沒有這件事，同時新聞局也回應：「經內部清查根本沒有這件事情」、並問「這劇本是誰寫的？」，這件事情才就此落幕。