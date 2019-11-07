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韓國瑜傾聽之旅走全台　他曝警訊「高雄改變了」：要儘早回防！

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國民黨高雄市議員蔡武宏。（圖／中評社）

▲國民黨高雄市議員蔡武宏。（圖／《中評社》）

圖文／中評社

中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜「傾聽之旅」接連走訪中南部各縣市獲不少好評，過程中也拋出青年議題獲迴響。但中國國民黨高雄市議員蔡武宏提醒，現在高雄市的政治結構與氛圍已經改變，韓不能輕忽高雄選舉板塊的質變與量變。

蔡武宏表示，距離2020大選只剩64天，但現在高雄政治氛圍已跟去年韓大勝民進黨陳其邁的氛圍不同。韓去年贏下高雄市長寶座，有很大一塊是來自北漂、中間選民及淺綠市民的投票意向改變。但韓現在不在高雄，外加綠營想以高雄為2020大選的突破缺口，積極攻擊韓參選的「不正當性」，導致去年勝選的氛圍板塊正處於「質變量變」之中。蔡呼籲韓走訪全台之際，還是要儘早回防高雄，以免這次大選高雄的票數會不好看，連帶影響8席藍營立委選舉。

蔡武宏表示，去年韓流席捲全台，高雄各選區韓國瑜的得票數幾乎都勝過民進黨對手陳其邁。這樣的好成績不僅讓藍營選情回春，也讓高雄藍軍積極爭取8席立委初選者如雨後春筍般競爭。但這樣的光景確實在郭台銘投入藍營初選等紛擾下，導致韓的政治聲望與信任感波動。

蔡武宏說，從民進黨蔡英文總統去年因敗選而辭去黨主席，再到綠營高雄各區域立委願意與蔡合掛競選看板，或打出「辣台派」等，便可知綠營在高雄的選情已逐漸回溫，對高雄藍營各區立委選情造成不小壓力。

蔡武宏向中評社表示，韓國瑜的市政團隊非常用心在幫韓「顧家」，尤其為彌補韓請假不在，又要讓高雄市民對施政有感，三位「部長級」的高雄副市長近日公開行程也變多，就是希望讓市民看到韓團隊執政的用心，但綠營一直在塑造「討厭韓國瑜」的氛圍，這一點不得不防，否則將影響高雄8席立委選情（目前高雄9席立委全數為民進黨）。

蔡武宏表示，韓國瑜的「傾聽之旅」選戰方式確實造成民進黨執政的壓力，觀察民進黨最近也開始廣宣3年半來執政為台灣百姓、為社會青年做了些什麼，他覺得這是良性競爭，也算好事，會讓手握權力的民進黨有所警惕。

對於韓國瑜傾聽之旅後，藍綠民調的變化觀察？

蔡武宏表示，民調的母數是來自於「民眾在家接到電話」，很多力挺韓的庶民其實每天都為三餐在打拼，他們甚至不會有時間在家看電視或接民調電話。因此民調對這次大選可說是失真的。再加上現在執政的是民進黨，國民黨是在野黨，還是有很多不願表態的、沉默螺旋的，這對民調結果就更容易產生失真。

蔡武宏指出，民調數字多半參考用，真正結果還是得看民心之所向。距離大選還有64天，韓應該頂住綠營鋪天蓋地的抹黑與打壓，想辦法找回百姓對他的信任感。綠營在高雄就是想找擊潰韓流的缺口，在對手有計畫的打擊扭曲下，韓的很多表述都會被曲解並移花接木，這對韓的正聲量多少造成打擊，韓應想辦法回應，重建選民對韓的信任度。

蔡武宏認為，韓請假下鄉接地氣，一方面了解民眾基本需求，另一方面拋出政策議題引發回響是新穎且特殊的選戰方式，韓逐區傾聽讓大家把心聲說出來，就是一種贏得民心的方式。但高雄終究是韓的大本營，韓還是要盡快回防的。

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