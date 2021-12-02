南非染疫最新趨勢曝　2圖揭「Omicron比Delta還猛」住院數激增中

▲南非單日確診病例一夕翻倍。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新冠新變異株Omicron讓南非確診數激增，呈現指數增長。英媒天空新聞分析指，如今Omicron所帶來的疫情，遠比當初Delta冬季襲擊南非時還要來的猛，且現階段疫情爆發點豪登省（Gauteng）的住院人數仍在持續飆增中。

儘管部分說法指出，Omicron確診者出現的症狀輕微，然而下列2張圖表走勢，令人更加擔憂。

▲豪登省（右上）是首都普利托利亞及南非最大城市約翰尼斯堡所在地，出現南非Omicron首例確診。（圖／翻攝自SACMC Epidemic Explorer，下同）

首先，依據南非新冠監測聯盟的新確診統計數據，可見南非大多數省的染疫數目前持續增加（橘色）中。然而其中令人擔憂的是，Omicron所帶來的疫情遠比當初Delta冬季襲擊南非時（紅色）還要來的猛烈，上升走勢明顯較陡。

一般來說，Delta病毒是迄今發現最具傳染性的變異株，如今已讓數百萬南非人染疫，加上24%人口已打過疫苗，應該會使大多數人對新毒株感染具一定程度免疫力，這樣推測下來，由於群體免疫，感染增長會慢得多，然而南非的狀況並非如此。

南非及波札那人口結構比歐洲國家年輕得多，年輕人染疫多為輕症，但Omicron疫情在數周內就出現明顯上升。依據第2張圖，豪登省住院人數持續增加，由於當地近來確診數增加主因就是Omicron，以此推斷這些增加也是因為Omicron。

報導指，儘管疫情初期的新一波爆發可能在迅速擴散後趨緩，但截至目前，南非的數據並不樂觀。南非1日確診個案飆升至8561例，當地科學家表示，目前正在為新型變種病毒帶來的確診病例飆升做好相關準備。

世界衛生組織區域病毒學家古美得莫勒西（Nicksy Gumede-Moeletsi）向美聯社透露，「接下來這一周我們確實很有可能看到，單日確診人數暴增至翻倍甚至3倍之多，有可能會在南非看到大量增加的確診病例。」

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