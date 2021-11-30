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物流男摀嘴勒脖女同事欲性侵　她拿水壺反擊嚇跑色狼

▲桃園市梁姓男子去年9月間在物流公司，見女子獨自如廁，趁四下無人關掉電燈，還摀住女子嘴巴欲性侵，遭女子反擊受傷後未得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市梁姓男子去年9月間在物流公司，見女子獨自如廁，趁四下無人關掉電燈，還摀住女子嘴巴欲性侵，遭女子反擊受傷後未得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某物流公司工作的梁姓男子，去年9月見間素不相識之女同事獨自如廁，尾隨進入女廁後關掉電燈，趁其走出廁所後以手摀住嘴巴，拖其進入角落女廁欲性侵，但遭女子極力掙扎反擊，邱男受傷始罷手逃逸，事後女子報警提告；邱男在檢警偵訊期間均坦承犯行，桃園地院法官審酌，梁與女子素不相識，僅為滿足一己之私慾，不顧女子之性自主權，犯行明確，審結依強制性交未遂罪，處有期徒刑2年，還可上訴。

檢警調查，年約25歲的梁姓男子在桃園市某物流公司擔任貨品上架工作，去年9月2日下午4時45分許，見素昧平生之女同事獨自在公司6樓女廁如廁，竟尾隨進入，趁其進入女廁時，將廁所內電燈關閉，女子如廁完畢走出廁所，梁以手摀住其嘴巴，再勒住其脖子強行拖至女廁最後1間隔間內欲對女子性侵，但女子不斷掙扎反抗，還以隨身之水壺反擊梁，造成梁胸壁與右膝挫傷等傷害，梁受傷後才罷手逃離現場，女子不甘受辱報警提告。

警方隨後根據物流公司監視畫面發現梁男涉有重嫌，隨後拘捕到案。梁男在警訊與檢方複訊與地院準備程序審理時均坦承犯行不諱，也承認與被害女子互不認識之事實；女子則指證，案發時進入女廁後，走出來時被梁以手摀住嘴巴，還以手勒住其脖子，強行拖至女廁最後1間隔間內，欲強行對其性侵，她以隨身攜帶水壺反擊，避免梁對其強制性侵行為，因為梁有胸壁與右膝挫傷等傷害，才罷手未能得逞等語。

法官根據受女子提供醫院驗傷診斷證明、案發現場照片與監視器畫面截圖、女子所繪案發現場相對位置圖等證據佐證，足以證明梁男犯行明確；法官審酌梁不思尊重他人之性自主決定權，與受害女子互不相識，且既知悉被害女子不願與其發生性行為，僅圖滿足一己私慾，不顧女子意願與性自主決定權，造成女子心理與精神上痛苦。

法官衡量梁並無前科，素行尚可，且在警、檢偵訊期間語地院審理程序時均坦承犯行，惟並未與受害女子達成和解，也未獲得其諒解，審結依強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年，還可上訴。

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