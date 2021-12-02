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球棒隊囂張砸車！惹毛高雄「辣個男人」　2小時讓惡徒全落網

▲高雄深夜出現球棒隊，2小時後通通落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄深夜出現球棒隊，2小時後通通落網，偵查隊立刻到場             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區華夏路與民族路口，發生飛車追逐衝撞案件，甚至還出現球棒隊，整個兇狠砸車的過程被附近大樓住戶拍下，不過警方2個小時內火速逮人展現積極作為，而高雄市警察局長黃明昭凌晨得知這件事之後，就一直關注，左營分局長黃文哲更是親自督軍坐鎮，用行動宣示高雄警方逆襲「球棒隊」的決心。

2日凌晨2時20分警方接獲通報，於民族路、華夏路口有車禍並發生持球棒砸車案件，左營分局獲報後立即派遣快打警力前往查處，現場發現二部汽車相撞，有6名男子發生嚴重爭吵，員警隨即將人帶回博愛四路派出所調查並成立專案小組，擴大調閱周遭監視器並鎖定涉案逃逸人車追查。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長黃明昭（右二）用行動證明遏止球棒隊的決心 。（圖／記者吳奕靖攝）

經初步了解，27歲的連姓男子向友人林姓少年追討喝酒分攤消費費用7500元，結果造成林姓少年不滿，反號召2車友人要攔下連男車輛，雙方發生追逐並於民族路、華夏路發生追撞車禍並持球棒砸車，警方於案發後2小時內將涉案等8人全數查傳到案，全案以公共危險、妨礙秩序及毀損等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

這起球棒隊案件發生之後，高雄市警察局長黃明昭也沒睡了，立刻要求左營分局長黃文哲立刻查辦到底，因為在上個月台中發生「全民瘋棒球」引爆台灣治安疑慮期間，黃明昭就說過「不容許高雄發生類似案件」，只要發生就一定辦到底，所以左營分局長黃文哲是目前高雄市最資深的分局長，當然不能漏氣，所以也是坐鎮指揮，在2個小時內全數抓到。

▲高雄深夜出現球棒隊，2小時後通通落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄深夜出現球棒隊，2小時後通通落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃明昭是從刑事警察局來到高雄市警察局擔任局長，作風明快，有著刑事辦案的「快狠準」以及細膩，當初高雄市發生直播主大亂鬥期間，還被中央指派來到高雄協助辦案，而左營分局長黃文哲也是在地的分局長，高雄市17個分局長當中，是最資深的一個，不過數度跟「外派」升官都擦身而過，因為運氣也不算太好，在苓雅分局長任內遇上砸酒店案件，結果從苓雅分局又回鍋三民二分局，今年9月期間又從三民二被調往左營分局，讓地方人士們都紛紛喊可惜，但是黃文哲也笑著說「把事情做好」，這次面對高雄市深夜棒球隊案件，他也是跟局長一樣都是「行動派」，搭配左營分局等同仁做了「向球棒隊」宣戰，遏止歪風的最好說明。

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