林秉樞也曾踢鐵板！「情感糾紛遭圍堵」嚇到狂奔　還被打到滿身傷

記者劉昌松／台北報導

立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴，而林秉樞的黑歷史也漸漸被挖出，他不僅打女人，就連父母也不放過，誇張行徑令人咋舌。不過，惡人也是有踢到鐵板的時候，據檢方的不起訴處分中顯示，林秉樞曾在大街上遭人恐嚇，「今天要處理你」，嚇得他趕緊逃離現場報警，還不敢出庭說明。另外，他也曾因為小事被打到滿身傷，最終也是鬧上法庭。

▲林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

回顧案情，林秉樞因發現高嘉瑜與前男友傳訊息，就暴怒將人打到全身是傷，高嘉瑜臉部不但腫到讓人認不出來，就連身體也都是大大小小的傷口，事件曝光後，引起社會譁然。林秉樞事後遭到起底，原來他施暴早已不是第一次，他不僅打女人，就連父母也不放過，行徑相當誇張。

不過，惡人也是有踢到鐵板的時候，據檢方的兩份不起訴處分中顯示，林秉樞2007年時在台北松山某公寓擔任管委會主任的助理，但他因管理上的小事與一名何姓管理員有所摩擦，雙方在一次爭執時更大打出手，林秉樞被打到左肩鈍挫傷、左胸鈍挫傷併瘀腫等傷害。

林秉樞當時躲到無處可躲，只好轉身狂奔，但何男仍一路追趕，過程中林秉樞還不慎摔傷，最終與何男互告傷害，而林秉樞因沒有動手而獲不起訴處分，但何男則被依傷害罪嫌起訴，事後因林秉樞具狀撤告，法官最後判決公訴不受理。

事隔12後，林秉樞又因遭到恐嚇提告，而根據書類記載，林秉樞與一名宋姓男子有情感糾紛，對方因此找來了3名男子在大街上將林秉樞攔下，眾人圍著他恐嚇，「今天要處理你」等，嚇得林秉樞拔腿狂奔，隨後報警並對宋男等人提告，事後更不敢出庭說明，檢方最終因沒有事證可證明對方罪證，因此處分不起訴。

林秉樞兩起告人的案件對比起他將女友狠打成傷的模樣，可說是極大對比，而其目前也因高嘉瑜案遭到羈押，全案正積極偵辦當中。