1~3類人員第三劑提前！陳時中：今午後可打莫德納「6萬人符資格」

▲立法院社福衛環委員會 衛福部長陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠變異株Omicron威脅，已經多國出現確診個案，我國也嚴加備戰。衛福部長陳時中今日於立法院社福衛環委員會報告指出，原規劃間隔半年打第三劑追加劑，針對醫事人員、一線防疫人員等1~3類疫苗優先對象，會提供半劑量莫德納疫苗，並且間隔縮短為5個月接種，今天中午宣布以後就可以到醫療院所直接預約，初估12/7前有6萬人符合資格。

立法院衛環委員會邀請衛生福利部部長、內政部次長、外交部次長針對「面對COVID-19變異病毒Omicron疫情威脅，我國疫苗、邊境管理政策因應作為、COVID-19口服藥研發採購及審查進度」進行專題報告，並備質詢。

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報告中指出，中央流行疫情指揮中心推動新冠疫苗追加劑，建議已完成2劑COVID-19疫苗接種之65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者(即COVID-19疫苗公費接種對象第九類)，應於第二劑COVID-19疫苗接種6個月後，追加接種第三劑COVID-19疫苗；其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑COVID-19疫苗，提升保護力。

此外，因應Omicron變異株疫情，指揮中心將提供莫德納疫苗給1~3類（除中央防疫官員外）第二劑接種滿5個月者接種。陳時中報告指出，因為ACIP委員會建議第三第間隔６個月，必要時縮短為5個月，因應這個未知情況，認為增加第一線保護力是應該要做的，今天中午宣布以後，1~3類除中央防疫官員之外就可直接到醫療院所預約施打，免上預約平台，估計有12/7約６萬人符合條件。