林秉樞涉7罪遭羈押禁見　5度道歉「部分是高嘉瑜掌鏡，我沒偷拍」

記者黃翊婷／綜合報導

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，被認定涉犯傷害、恐嚇等7罪，並於今日（2日）凌晨2時許被新北地院裁定羈押禁見。不過，他1日被移送至法院的路上，趁機向媒體提出3點聲明，還連續5次表明願意道歉，但從頭到尾矢口否認偷拍，堅持雙方都有掌鏡。

▼▲林秉樞2日凌晨被羈押。（圖／記者游宗樺攝）

林秉樞被新北地檢署認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪嫌，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，可能反覆實行同一犯罪，因此向法院聲押禁見。

新北地院1日晚間10點30分召開羈押庭，經過一夜審理，認定林秉樞涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串證人之虞，且有反覆實施恐嚇犯行之虞，而有羈押之必要，因此在2日凌晨2時許裁准羈押並禁止見接通信。

▲高嘉瑜出面說明遭施暴一事，一度說到落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

回顧整起事件，高嘉瑜遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，還被握有私密影片，她1日上午召開記者會說明事發經過，坦承遭暴打一晚，一度說到淚崩，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，也自責識人不明，覺得「自己很蠢」。

▲高嘉瑜被打到滿身傷。（圖／高嘉瑜提供）

而林秉樞被拘提到案後，初步坦承打人及拍攝不雅照，但否認限制高嘉瑜自由。他1日被移送法院開羈押庭時，對著媒體提出3點聲明，「第一點，如果有傷害或對不起高嘉瑜的地方，我在這邊鄭重公開向她道歉！第二點，很多人說偷拍或有什麼性愛影片，絕對絕對絕對不是事實，但3次警詢的時候，我都有提出這個，我們相關親密影片，都是由嘉瑜本人掌鏡，也都沒有外傳。那這個嘉瑜常常傳照片給我等等，沒有所謂偷拍或外流的問題。」

林秉樞說，「第三點，拘禁是絕對沒有的事情，如果有的話，高嘉瑜怎麼會來參加我媽媽的告別式？怎麼會來靈堂？來關心？那如果交往期間有對不起她的地方，我再次鄭重向她道歉。」接著談到施暴的部分，他第三次道歉並表示男生這樣就是不對，但否認曾拿影片恐嚇高。

最後，林秉樞重申絕對沒有拿影片恐嚇高嘉瑜，先是連續道歉2次，再吐出一句「那嘉瑜跟小馬已經贏了，放我一馬！放我一馬！」另外，有關媒體追問一直強調高嘉瑜掌鏡，是不是想帶風向一事，他駁斥，「沒有沒有沒有，我是強調『部分』是她掌鏡，我只是強調沒有偷拍，雙方都有（掌鏡）！但現在講這個很不堪，現在不適合講好不好？」

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▼林秉樞被拘提時，警方在飯店房間內找到隨身碟等物品。（圖／記者陳雕文翻攝）