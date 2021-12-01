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社會 社會焦點 保障人權

缺德！武嶺亭旁5米高監視電桿被貼滿貼紙　工作人員頂寒風清除

▲合歡山武嶺的公總監視器電桿遭違規貼滿遊客社群字報圖卡。（圖／「中橫路況交通資訊站」臉書粉專提供）

▲合歡山武嶺的公總監視器電桿遭違規貼滿遊客社群字報圖卡。（圖／「中橫路況交通資訊站」臉書粉專提供）

記者高堂堯／南投報導

強烈冷氣團來襲，各地氣溫驟降，合歡山因溫濕度不足沒有降雪，未料武嶺地區一支約2層樓高的即時監視錄影器電桿，竟被不速之客密密麻麻地貼滿各種字報圖卡等貼紙，嚴重影響風景美觀，太魯閣國家公園管理處今上午會同公路總局等單位派員前往，頂著近0度寒風攀高一張張拆除，也呼籲民眾莫再違規張貼，否則將以廢清法等法條加以舉報開罰。

受害監視器電桿位於武嶺亭旁，屬公路總局所有，「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編今PO出現場施工照片，感嘆「它在武嶺一柱擎天那麼久，服務了不知道多少的遊客，這根那麼長也可貼成這樣，害人家冒著寒風一直摩擦，現在好不容易已清理完畢」，小編指這種亂象已非一天兩天的事，公家單位一直清理也不是辦法，疾呼遊客不要再亂貼、「愛它就不要傷害它」。

▲▼合歡山武嶺的公路總局監視器電桿被違規貼滿圖卡標語，相關單位人員頂著寒風拆除。（圖／「中橫路況交通資訊站」臉書粉專提供）

▲▼合歡山武嶺的公路總局監視器電桿被違規貼滿圖卡標語，相關單位人員頂著寒風拆除。（圖／「中橫路況交通資訊站」臉書粉專提供）

▲合歡山武嶺的公路總局監視器電桿被違規貼滿圖卡標語，相關單位人員頂著寒風拆除。（圖／「中橫路況交通資訊站」臉書粉專提供）

網友見狀也群情激憤，有人痛批「一堆智障亂貼版貼/車貼/社團貼！」有人分析這就是「破窗效應」，只要有一張貼上卻未即時清除，就會一直有人繼續貼；也有人建議應立牌明示禁止張貼，或使用人臉辨識系統，違者開罰，也能增加道路維護經費，才能遏制違規，還有人搞笑說「請把箱子+柱子通電上電網」。

公路總局第二養護工程處埔里工務段指出，這些貼紙大多出自於民眾或遊客的社群，先前已陸續清理過2次，雪季期間遊客更多，而現場屬開放空間，舉報蒐證不易，造成亂象頻仍；至於高到5米以上的位置竟還被貼上貼紙，他們也想不透，「可能是用疊羅漢的方式吧？」

由於貼紙黏膠物質會殘留在桿身上，刮除時會破壞鍍鋅，工務段指未來將試著以塑膠網包覆桿身，讓這些貼紙不易附著，即使還是被貼也能直接拆除塑膠網帶走處理，同時也呼籲民眾「美景心中留、垃圾帶回家」，相關行為若被蒐證舉報，可依《廢棄物清理法》、《道路交通管理處罰條例》等開罰。
 

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