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雙城論壇登場　上海市長龔正：秉持兩岸一家親理念支持台胞台企在滬發展

記者趙禕、魏有德／上海－台北 連線報導

2021上海台北雙城論壇今（1）日於兩地透過視訊舉行。上海主場由市長龔正親自出席，同時，他也和台北市長先後就論壇開幕進行致詞。龔正表示，此次論壇必將加深彼此了解，凝聚更多共識，「我們將繼續秉持兩岸一家親理念，一如既往關心和支持台胞台企在滬發展；希望兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來，共圓中華民族偉大復興中國夢。」

▲上海市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

上海市長龔正致詞時首先以「新老朋友，雲端相聚」作為開場，並回顧雙城論壇自2010年舉辦至今，雙方輪流舉辦，形成長期交流機制，已成為兩岸城市交流的響亮品牌。龔正指出，雙方簽署的36項交流合作備忘錄，包含文化、教育、科技、體育、衛生、旅遊等眾多關係到民生福祉的產業，取得積極成果。

龔正表示，本次論壇以「新經濟，新發展」為主題，季拖兩市人民對未來生活的美好願景，上海正聚焦經濟、生活及治理數字化（數位化）領域，著力打造國際數字（數位）之都，「台北做為世界一線城市，有許多值得上海學習借鑑的先進理念，期待與台北分享經驗，加強合作。」

龔正強調，相信此次論壇將繼續加深彼此了解、凝聚共識，「兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，兩岸同胞都是一家人，血脈相連、骨肉天親，我們將繼續秉持兩岸一家親理念，一如既往關心和支持台胞台企在滬發展。」

▲2021台北上海雙城論壇，上海市長龔正連線演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲上海市長龔正透過視訊向台北會場的柯文哲等與會人士致意。（圖／記者林敬旻攝）

龔正最後也邀請台北市長柯文哲團隊在條件合適的情況下到上海訪問，他提到，「期待兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章、同創美好生活新未來、共圓中華民族偉大復興的中國夢。」

上海台北雙城論壇自2010年首屆舉辦後，共簽下36項交流合作備忘錄，藉此使兩地人員及政策可充分互相取經，成為兩岸最具代表性的城市及民間交流平台。據了解，本屆雙城論壇還將簽署3項合作備忘錄，分別是動物園、國樂團，以及創新科技等3領域。

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