死角釀禍！預拌混凝土車前等紅燈　女騎士被攔腰輾過當場慘死

▲一輛預拌混泥車29日下午4時許行經龜山區文化一路路口等紅綠燈時，疑似未看到陳姓女騎士在其車前，結果慘遭攔腰輾過，救護人員現場急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區1輛預拌混凝土車29日下午行經文化一路附近時路口處等紅綠燈，陳姓女子騎車停在車前，綠燈時，混凝土車疑似未看到女騎士直接啟動攔腰輾過，女騎士當場臟器外露慘死；消防人員據報後趕來處理時將陳女拖出但早已氣絕身亡，警方為混凝土車張姓男子酒測，酒測值為零，肇事原因仍在調查釐清中。

龜山警分局指出， 29日下午4時19分，55歲的張姓男子駕駛預拌混凝車行經龜山區文化一路與龜山一路路口等紅綠燈，64歲的陳姓女騎士在水泥車前等候，綠燈時，水泥車啟動後直接輾過，陳姓女騎士被卡在後輪前，但腰部已遭輾過當場血肉模糊且臟器外露，消防人員據報趕來時，陳女早已氣絕多時。

警方為張姓男子進行酒測，酒測值為零。張男辯稱行經肇事地點時，疑因視線死角，起步時沒看到機車在車前，啟動後撞上陳姓女子機車；事故現場因死者受困水泥車輪下，因正值下班尖峰，造成文化一路林口一交流道出現嚴重壅塞回堵，經過員警及時排除事故現場，車流才逐漸恢復正常。

龜山警分局交通分隊長陳政斌呼籲，大型車輛因視線死角多，駕車或騎士應盡量避開並遠離，避免身陷危險不自知；至於這場意外正由警方調查釐清肇事原因。

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