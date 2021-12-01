快訊／高嘉瑜親揭與施暴男友相識過程　「識人不明、自己很白癡」

▲民進黨立委高嘉瑜遭家暴出面說明，脖子還有傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜1日舉行記者會，揭露遭男友林秉樞毆打施暴、限制行動過程，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，並還原兩人認識過程，是在去年選戰期間林男主動聯繫，密切聯絡半年後才交往，但「對他真實的狀況真的不清楚」。

高嘉瑜今天舉行記者會淚訴，林男過去也用類似手法毆打、威脅前女友，昨天媒體揭露後才知道這些過去，「我覺得我自己真的很蠢」。

對於高嘉瑜如何結識林男的過程，高坦言，林男在政治圈有很多認識的朋友，直到去年她選立委的時候，林男主動聯繫說他有很多建議、想法，還有很多人可以提供意見，兩人才開始聯絡，大概密切聯絡半年多之後，才開始交往。

高嘉瑜表示，她只知道林男在政治界、學界、企業界認識很多人，但對於他真實的狀況真的不清楚，至今她都不曉得他家在哪裏，「他在這方面非常會，我想很多人都被他所騙」。

高嘉瑜再指，林男對她施暴的時候，自稱「是第一次打女人，也不曉得為什麼會這樣」，還稱自己經歷母喪、正在吃身心科的藥，精神壓力非常大，也不知道自己怎麼了，拼命的道歉等等，「我想很多的家暴者都是這樣」。

媒體問及，外界一直以為高嘉瑜還和前男友馬文鈺在一起？高嘉瑜說，她與林男是在今年才開始交往，當時已經跟馬分手一段時間，但在工作上的文宣、政策仍倚賴馬這名幕僚，「他一直對我很好，沒想到說，分手之後交男朋友會是這種人」，沒有想過自己過去長期跟同一個人在一起，不曉得外面的世界是什麼樣子的，「識人不明、遇人不淑，事後想想真的覺得自己很白癡」。

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