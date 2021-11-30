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共軍出動4架次殲-11機擾台　我軍防空飛彈追監

▲▼4架次殲-11機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲4架次殲-11機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

國防部今（30日）證實，中共解放軍於日間出動4架次殲-11機，進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

「2021年開放國會論壇」將於12月2日至3日在台北喜來登大飯店登場，由外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）以及台灣亞洲交流基金會（TAEF）聯合舉辦，主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」。

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員於28日抵台，我國友邦貝里斯國會眾議院議長伍姿 （Valerie Woods）偕國會參眾兩院副書記長珮璩（Clarita Pech）於30日抵台，他們都將參加「2021年開放國會論壇」，且在台期間都會與總統蔡英文見面。

這段期間，共軍派出多架次共機進入我西南空域，尤其以28日出動27架次共機為最多，其中運油-20更是首度現蹤，29日有5架次共機，30日則有4架次共機。

國防部長邱國正29日表示，最近敵情特別嚴峻，而且幾乎沒有停過，不光是昨天，有些陸陸續續的，雖然沒有對外發布，「但我們把比較特別的適切發布」，對方的用意在哪裡，不外乎就是慢慢消耗，「讓你知道我有這個力量」。

不過，邱國正也說，國軍會秉持「你有這個力量，我們有這個應對」的原則，對方的各種機型、機種都會掌握，所有考量也都會研析，作為以後行動方案的參考，這部分都持續在做。

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