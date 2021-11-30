台鐵連遭恐嚇留言乘客嗆持刀　鐵路警局長廖美玲說話了

記者張君豪／台北報導

台鐵11月26日接獲歹徒揚言放置塑膠炸藥恐嚇後，30日再傳恐嚇案件，台鐵30日發現網站遭歹徒留言，聲稱要從屏東搭莒光號北上去炸總統府，台鐵緊急報警並全面加強車站、車廂巡邏邏安檢。今天上午10點左右、民眾在台鐵局官網留言，將持瓦斯罐、開山刀等危險物品，挾持莒光號列車攻擊總統府，鐵路警察局接獲相關通報後，鐵路警察局局長廖美玲立即通報鐵警局各分局加強各台鐵車站站體、車廂內守望巡邏、目前並未發生可疑人事物。

▲鐵路警局長廖美玲針對台鐵近日連續恐嚇留言、增派鐵警加強車廂站體巡邏。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鐵路警局長廖美玲針對台鐵近日連續恐嚇留言、乘客揚言持刀案件說明。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵警局長廖美玲30傍晚發言表示：對於台鐵局近日連續接獲兩次恐嚇留言、鐵路警察局已經成立專案小組積極偵處、追查留言者、並持續加強各火車站區警戒巡邏及檢查、請民眾安心。

廖美玲指出：另外30日上午，嘉義南靖火車站有民眾在列車上揚言持刀殺人，鐵路警察局高雄分局獲報後，已經在第一時間趕赴現場制伏歹徒，經查該犯嫌身上並未攜帶任何攻擊性武器，鐵路警察局高雄分局查處後，依觸犯刑法第151條恐嚇公眾安全罪、移送嘉義地檢署偵辦。

鐵路警察局指出，目前台鐵列車行車及站體通勤民眾進出狀況目前一切正常，警方研判該起恐嚇簡訊可能係屬惡作劇，但警方仍將透過網路追查揪出恐嚇留言者。

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