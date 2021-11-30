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龍潭扶輪社捐贈30套專業捕蜂裝備　義消中隊：更有安全性

▲龍潭扶輪社30日上午捐贈連身式專業捕蜂裝備給龍潭義消中隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭扶輪社30日上午捐贈連身式專業捕蜂裝備給龍潭義消中隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

每年秋冬之際是虎頭蜂等蜂類繁殖期，不少民眾登山時容易被虎頭蜂攻擊發生受傷甚至死亡悲劇，龍潭扶輪社30日上午捐贈連身式專業捕蜂設備給龍潭義消中隊，30套捕蜂衣與紅光捕蜂手電筒等設備，義消中隊長翁德盛指出，礙於舊有的捕蜂衣早已破損不堪使用，感謝扶輪社捐贈捕蜂設備，以提升隊員捕蜂勤務之安全性。

▲龍潭扶輪社30日上午捐贈連身式專業捕蜂裝備給龍潭義消中隊，包括連身式捕蜂衣與紅光手電筒等設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭扶輪社30日上午捐贈連身式專業捕蜂裝備給龍潭義消中隊，包括連身式捕蜂衣與紅光手電筒等設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市議員劉熒隆獲悉龍潭義消中隊捕蜂設備不足，獲得龍潭扶輪社支持後決定捐贈專業捕蜂設備，今日上午11時在龍潭消防分隊舉行捐贈儀式，由義消中隊長翁德盛代表接受，這套裝備包括透氣加厚連身式捕蜂衣30套、紅光捕蜂手電筒30支，足夠讓龍潭義消中隊25人每人至少有一套使用。

▲龍潭扶輪社30日捐贈專業捕蜂裝備給龍潭義消中隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭扶輪社30日捐贈專業捕蜂裝備給龍潭義消中隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉熒隆指出，扶輪社一直從事回饋社會服務活動，今年適逢龍潭扶輪社成立30週年，在全體社長與社友共識下，決定捐贈專業捕蜂設備給義消中隊。由於桃園市捕蜂捉蛇工作，原為消防局為民服務項目，2015年由市長鄭文燦讓消防業務回歸專業，減輕消防人員勤務壓力，將「捕蜂捉蛇」業務移交市府農業局辦理。農業局因無相關編制人員可執行「捕蜂捉蛇」任務，委請消防局協助召募具捕蜂捉蛇經驗義消人員協助，童年10月成立「桃園市緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊」，共計成立4個工作大隊接辦捕蜂捉蛇業務，迄今已滿6年。

翁德盛解釋，接受捐贈主因公發裝備尙無法達到每位隊員一件，基於衛生理由願意接受扶輪社捐贈。此外，前套捕蜂裝備由龍潭龍元宮捐贈，時隔5年已破損不堪使用，這套專業捕蜂設備猶如及時雨，讓25名隊員每人都可擁有一套設備使用，可提升隊員服勤時之安全性。

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