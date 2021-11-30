應戰「新毒王」　大陸疾控：核酸檢測試劑仍可有效驗出Omicron

▲大陸嚴陣以待防Omicrone。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠病毒南非變異株Omicrone正已驚人的速度擴散全球，為應戰最新「毒王」，大陸疾控中心病毒病預防控制所所長許文波表示，大陸主流核酸檢測試劑能有效檢出Omicron。

Omicron迄今已至少在17個國家和地區現身，包括澳洲、奧地利、比利時、波札那、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列、義大利、荷蘭、葡萄牙、南非、西班牙、英國、瑞典、香港。

許文波30日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，Omicron變異株突變的區域主要集中在S蛋白的高變異區，並不位於第八版「新型冠狀病毒肺炎防控方案」公佈的核酸檢測試劑盒的引物和探針靶標區域（中國CDC病毒病預防控制所設計並在2020年1月21日在網站向全球公佈共用的ORF1ab基因和N基因）；在ORF1ab基因和N基因檢測靶標這個區域基因未發生突變。

他指出，Omicron（奧密克戎）變異株的突變位點不影響大陸主流核酸檢測試劑敏感性和特異性。

稍早前，大陸多家生物科技公司表示其相關產品仍可有效檢出Omicron病毒。此外，大陸多家藥廠已積極展開研究和分析動作，疫苗廠商康希諾生物宣布，正在收集和分析Omicron變異株相關資訊，有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。