嘉縣2796公頃漁電共生發展基地　預計達成114年1.2GW設置目標量

▲嘉義縣前瞻綠能論壇 共創智慧綠能好「嘉」園。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣加速推動在地綠能成果，經濟部能源局及嘉義縣政府30日上午共同舉辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀請產、官、學、研專家，借助專長經驗，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」、「地方政府綠能產業發展趨勢與願景」、「AIoT與漁電共生的數位轉型應用」交流分享。

縣長翁章梁表示，綠能是國際潮流趨勢，嘉義縣位處北回歸線通過，陽光豐沛日照充足，地理環境具相對優勢，有良好太陽能發電條件，同時沿海地區有約2796公頃漁電共生發展基地，面積全國第二大，在「養殖為本，綠能加值」理念下，進一步推展成功案例，複製擴大再生能源設置範圍，各局處推動養殖以光電結合AI科技，導入智慧化監控和自動化生產，升級養殖產業。

嘉義縣推動能源轉型已獲初步成果，民國109年起成立單一窗口推動綠能設置，簡化審核流程及時效，不僅再生能源併網容量較108年成長3倍，截至今年11月累計備案容量為868.9MW，原定111年累積備案容量750MW，已提前達標，台電資料顯示，嘉義縣110年最高用電負載裝置量為602.3MW，已併聯太陽光電容量為665.5MW，覆蓋率已達100%，能源轉型達新里程碑，以行動支持中央非核家園願景。

經濟發展處長江振瑋指出，「零碳排」是國際共同議題，更攸關台灣產業，甚至是國家經濟存亡，「綠電」正是轉型關鍵，2020年蘋果大動作宣示將在2030達到淨零碳排後，微軟、亞馬遜、Google等品牌也跟進2050年前達標，因此綠電是參與國際綠色供應鏈的關鍵。

嘉義縣在中央支持下產業結構逐漸改變，產業發展以既有傳統民雄、頭橋、朴子、義竹、嘉太5大工業區為基礎，近年陸續增加大埔美、馬稠後工業區，目前中埔公館、南靖水上、民雄航太園區及嘉義科學園區都逐步推動中，因此產業類別逐漸豐富多元，產業鏈結構更加緊密，充足綠電供應有助產業綠能需求，符合「淨零碳排」，創造雙贏。

經發處表示，未來將優先推動屋頂型光電，並以土地既有用途結合太陽光電設置，朝向多元複合型光電設施，藉綠能策略帶動全民參與，強化在地產業連結，建立最佳綠能投資環境，以加速達成114年1.2GW設置目標量。