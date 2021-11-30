不建議mRNA相互混打！李秉穎曝「關鍵原因」：效果差不多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布第三劑疫苗將在明年初開打，指揮官陳時中今也直言「mRNA疫苗不建議互相混打」。對此，專家也解釋，如果是打mRNA再打mRNA，基本上也不會怎樣，的確曾有研究表示mRNA混打，綜合效價有一點上升，但差異很少所以從實務上看起來，有沒有混打mRNA效果是差不多的。

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，打第三劑的目的就是追求抗體要高，一開始出現Delta，大家都覺得要用Delta變異株去做次世代，但最近研究發現，用原來病毒株去打，抗體會繼續爬升，抗體爬升對變異病毒綜合效果和次世代疫苗是差不多的。

李秉穎說，所以有些藥廠直接繼續發展原來的病毒株所做的疫苗，而莫德納是有在嘗試用變異病毒株去做，但不管怎樣目的都是要加強抗體反應，到底以後會如何，還有待進一步觀察。

而在mRNA疫苗相互混打上，李秉穎也直言，如果是打mRNA再打mRNA，基本上也不會怎樣，也有研究表示mRNA混打，綜合效價有一點上升，但差異很少所以從實務上看起來，有沒有混打mRNA效果是差不多的，所以原則上還是希望，如果沒有特殊需要，單純打一個疫苗就可以，如果有特殊顧慮，例如考量到心肌炎，那就可以考慮另一種mRNA疫苗。

