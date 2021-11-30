LINE免費貼圖來了！　限時5款趕快入手

▲LINE免費貼圖優惠來了！（圖／LINE STORE）

記者邱晟軒／綜合報導

LINE免費貼圖優惠來了，這次還有義大利精品芬迪（FENDI）的加入！LINE本周精選了5款貼圖，其中包括了《LINE禮物 × Lu's 免費貼圖》、《生活市集 ╳ 豆花熊與麻糬蝸》、《即Co應援！Co娃回歸登場》、《FENDI × FendiDi》、《搖一搖少女心免費貼圖》，只要加入好友或解鎖任務就能免費下載試用。

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《LINE禮物 × Lu's 免費貼圖》（立即擁有）

下載條件：加入「LINE 禮物」官方帳號，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

《生活市集 ╳ 豆花熊與麻糬蝸》（立即擁有）

下載條件：加入「生活市集#按我狂省」官方帳號，即可下載免費貼圖。

使用期限：180天

《即Co應援！Co娃回歸登場》（立即擁有）

下載條件：加入「CoCo都可」官方帳號，即可免費下載。

使用期限：90天

《FENDI × FendiDi》（立即擁有）

下載條件：加入「FENDI」官方帳號，即可免費下載。

使用期限：90天

《搖一搖少女心免費貼圖》（立即擁有）

下載條件：搖晃感應須於五秒內左右來回搖晃三次！需更新LINE購物App至版本2.6，若無法順利領取貼圖請先點連結更新，更新完成後請再重複一次領取流程即可領獎。

活動時間：11月26日～12月25日

使用期限：90 天